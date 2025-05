Tweet contro Trump e Vance: cosa scriveva Leone XIV, primo Papa social della storia

Mentre la Santa Sede deve ancora aggiornare il profilo ufficiale del nuovo Papa, tanto che ancora appare come "sede apostolica vacante", rimbalzano sui social i vecchi tweet scritti da Leone XIV, già cardinale Francis Robert Prevost, contro Donald Trump ma anche contro il suo vice, JD Vance. Il 3 febbraio, riprendendo un articolo del National Catholic Reporter, il prefetto del Dicastero per i Vescovi ha criticato proprio il vicepresidente americano con il titolo del quindicinale cattolico statunitense: " JD Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri ".

Molto di recente, il 15 aprile, ha effettuato il repost del tweet di un altro utente rivelando indirettamente quella che è la sua posizione in merito alle politiche anti-immigrazioniste di Trump: " Mentre Trump e Bukele si fanno beffe della situazione dall'Ufficio Ovale, le autorità federali stanno illegalmente deportando un residente americano (bit.ly/3ROMjnP), che un tempo era un immigrato salvadoregno senza documenti. Ora, Evelio, un volontario di Washington DC, chiede: 'Non vedete la sofferenza? Non vi turba la coscienza? Come potete rimanere in silenzio?' ". Al cardinale Prevost sono sempre state molto a cuore le questioni legate all'immigrazionismo negli Usa dei sudamericani, avendo lui trascorso un lungo periodo della sua vita in Perù, tanto da averne acquisito anche la cittadinanza. Potrebbe un'indicazione di quale potrebbe essere uno dei pilastri del suo Magistero, uno dei temi che tratterà con maggiore forza, probabilmente in tal senso seguendo, almeno in parte, le orme di Francesco. D'altronde, anche nel suo primo discorso ha fatto cenno alla "costruzione di ponti".

Nel febbraio del 2025, invece, ha condiviso un articolo dell'America Magazine dal titolo: " La lettera di Papa Francesco, l'"ordo amoris" di JD Vance e cosa il Vangelo chiede a tutti noi sull'immigrazione ". Ma non era la prima volta che Prevost prendeva posizione, perché nel 2015, prima del primo mandato di Trump, Prevost riportava un altro articolo, stavolta del Washington Post, dal titolo: " Cardinale Dolan: perché la retorica anti-immigrazione di Donald Trump è così problematica ".

Tutti i tweet sono diventati virali nelle prossime ore, molti credono che nellee prossime ore il suo profilo privato verrà oscurato, e sono tanti i commenti dei sostenitori di Trump che lo criticano aspramente. Leone XIV, oltre a essere il primo Papa nordamericano, è il primo Papa dell'era social con dei profili privati.