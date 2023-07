Appassionati di serie tv? Ecco le mete per vacanze memorabili

La televisione di oggi offe una grande varietà di serie tv che diventano iconiche per le nuove generazioni e non solo. Bastano pochi episodi per instaurare un vero e proprio legame con i personaggi e con i luoghi nelle quali sono ambientate. Aumenta sempre di più la voglia di avventurarsi tra quelle mete che vale la pena esplorare in prima persona. L’estate è la stagione in cui complice il periodo di ferie consente a molti appassionati di serie tv e cinema di recarsi in quei luoghi iconici e vivere sulla propria pelle le emozioni scaturite dai colori, gli odori e le suggestioni che sono in grado di creare.

Diventano dei veri e propri luoghi di pellegrinaggio per fan accaniti che colgono l’occasione per immortalarli in foto che rimarranno memorabili. Scopriamo insieme quali sono le cinque mete più gettonate:

- New York City: città presa d’assalto dai fan di Friends e Sex and the City. Diverse agenzie di viaggio offrono tour tematici in luoghi di culto di queste serie per scoprire curiosità, aneddoti e segreti. È possibile ad esempio visitare il famigerato appartamento di Monica e Rachel che si trova in Greenwhich Village;

- Dubrovnik: città croata, una delle tante location in cui è stato girato Il Trono di Spade. In essa vi è la sede del King’s Landing, la capitale dei Sette regni dove è possibile intraprendere un tour accurato di gruppo accompagnati da una guida specializzata per scoprire tutti i retroscena, le curiosità e le atmosfere suggestive che hanno visto protagonisti gli gli intrighi politici di Cersei Lannister e dei suoi nemici;

- Dublino: protagonista indiscussa di diverse serie tv come Penny Dreadful , famoso drama gotico. Visitare la storica Long Library del Trinity College vi immergerà in un’atmosfera memorabile tra libri antichi, corridoi misteriosi che hanno ispirato il set della biblioteca di Londra. A quasi un’ora dalla capitale dell’Irlanda del Nord si trova la contea di Wicklow nella quale è stata girata la serie Vikings, una delle 10 serie tv più viste al mondo. I paesaggi di questa contea lussureggiante sono davvero mozzafiato con i suoi alberi secolari, le cascate di acqua cristallina come la Cascata di Powerscourt, e le acque incontaminate del lago Lough Tay, noto anche come lago Guinness;

- Stoccolma: meta preferita per i fan di “Omicidi a Sandhamn” quest’ultimo è un luogo reale che in svedese significa “porto di sabbia”. È un piccolo villaggio situato sull’isola di Sandön, nell’arcipelago di Stoccolma. Caratterizzato da isolette che si raggiungono con facilità su un battello per intraprendere un tour per visitare meravigliose spiagge di sabbia, piccoli porti con imbarcazioni di velisti e di pescatori. Ottima location per immortalare case di legno dipinte di rosso o di giallo e vecchi fari ancora funzionanti;

- Londra: nella capitale del Regno Unito è possibile visitare i palazzi nobiliari usati come location l’Eltham Palace un'elegante casa Art Déco nel sud di Londra ed è stata utilizzata per diverse scene della serie tv The Crown. Invece a Portobello Road, il quartiere più colorato della città, è possibile visitare l’area residenziale di Notting Hill nella quale è stata girata l’omonimo film con Julia Roberts e Hugh Grant, una delle pellicole più iconiche degli Anni Novanta. Tra le location più gettonate vi è la Travel Bookshop, storica libreria che nel film era di proprietà del personaggio di Hugh Grant nel film e il luogo del suo primo incontro con Julia Roberts. Iconici sono anche il giardino segreto e la casa dal portone blu.