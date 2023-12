Capodanno 2024, quali sono le mete più gettonate per un viaggio memorabile

Capodanno è sempre l’occasione per festeggiare in compagnia di amici e famigliari magari concedendosi un viaggio per poter spezzare la routine e immergersi in atmosfere suggestive per fare il pieno di nuove ispirazioni.

Questa festività diventa anche l’occasione per immergersi in tradizioni diverse dalle proprie per soddisfare a pieno la propria curiosità. Numerose sono le mete consigliate per questo Capodanno 2024. Sono in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dai piccoli ai grandi e da chi ama la montagna a chi vorrebbe trascorrere questa festività su una spiaggia.

Ecco le mete consigliate e più gettonate per trascorrere un Capodanno memorabile all’insegna del puro divertimento:

- Terme di Bormio (Lombardia): questa località lombarda è nota per le sue terme, fonte di benefici per la salute di tutta la famiglia. Sono il luogo perfetto per fare un bagno a mezzanotte. Diventa questo un appuntamento romantico e consigliato per le coppie. Noti in questa località sono i Bagni Vecchi che consistono in una vasca panoramica all’aperto da dove è possibile godere di uno scenario suggestivo denso di magia;

- Prati di Tivo (Abruzzo), località distante circa 40 km da Teramo è uno dei borghi più belli d’Italia che si popola nel periodo invernale di appassionati di sciismo. È il luogo ideale per immergersi nella natura incontaminata e salire sulla storica seggiovia “Madonnina” che conduce ad una pista nera con 600 mt di dislivello. Il suo borgo è tutto da esplorare e visitare soprattutto di sera;

- Salonicco (Grecia), meta ambita dai giovani perché per Capodanno vengono organizzate molte feste. La sua vita notturna è molto intensa. È una città ricca di contrasti e mescolanze. Nelle città limitrofe è possibile visitare monasteri medioevali, bazar turchi, chiese ortodosse per immergersi a pieno in questa contaminazione di culture e religioni diverse;

- Amsterdam (Olanda), la capitale della trasgressione ospita una delle feste più divertenti per Capodanno 2024. Piazza Dam, il famoso luogo di ritrovo e aggregazione, pullula di gente in questa festività. A circa un’ora dalla capitale vi è la spiaggia di Scheveningen dove molti olandesi festeggiano con il famigerato “tuffo di fine anno”. Mentre nei dintorni del molo la gente si raduna per ballare cantare e brindare al nuovo anno;

- Edimburgo (Scozia), location della Hogmanay, la festa di Capodanno scozzese più grande nel mondo perché dura circa quattro giorni nei quali si susseguono concerti, balli, fuochi d’artificio. Il 30 Dicembre si tiene la tradizionale Torchlight Procession. È una fiaccolata che viene organizzata lungo la Princess Street terminando a Calton Hill con protagonisti i suonatori di cornamusa. Invece il 31 Dicembre sono organizzati numerosi concerti rock e il Valzer delle Candele, in attesa dello scoccare della mezza;

- Parigi (Francia), meta preferita per chi vuole trascorrere un Capodanno romantico con la propria metà. La festa ideale è quella che si tiene presso gli Champs Elisées a partire dalle 21 del 31 Dicembre muniti di bottiglie di champagne godendo della vista suggestiva della Tour Eiffel ricca di luci. È possibile anche organizzare una crociera con cena lungo la Senna per ammirare le luminarie accese per tutta la città, che durante le festività natalizie è ancora più magica;

- Montecatini (Toscana), meta ideale per le famiglie perché è ricca di iniziative a misura di bambino come la visita alla casa di Babbo Natale e il suggestivo Parco di Pinocchio. Memorabile è il ballo delle principesse e dei supereroi. È molto amato dai bambini perché nel parteciparvi possono vestirsi dal loro eroe preferito. Questa località toscana è nota anche per esplorare le sue tradizioni enogastronomiche in grado di soddisfare qualsiasi palato, anche quello più esigente.