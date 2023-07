Le attività da fare in montagna per gli over 60

Cosa fare quando si va in montagna alla ricerca di fresco e relax? Ecco alcune idee interessante per gli over appassionati di sentieri, ruscelli e baite da alpeggio. La montagna è la meta perfetta per chi vuole staccare la spina dalla routine del quotidiano, per chi vuole lasciarsi alle spalle il caos cittadino e la ritualità di ogni giorno.

È un luogo magico e che permette un contatto diretto con la natura, una vera e propria immersione nel verde, con la possibilità di respirare aria pulita, fare passeggiate benefiche per l'organismo e per la stessa mente. Del resto è la destinazione giusta in ogni stagione per praticare attività, ma in particolare in estate così da sfruttare il refrigerio tipico delle zone montane. Ecco qualche proposta per gli over appassionati di natura e montagna.

Pedalate in compagnia

Bike, e-bike ma anche bicicletta elettrica, ecco una serie di interessanti opzioni per affrontare con slancio stradine e percorsi di montagna. Dai più facili a quelli più articolati, la montagna è il luogo ideale per chi ama effettuare escursioni in sella a una bicicletta, così da ammirare il panorama circostante e la natura rigogliosa. Inoltre la pedalata di montagna consente di raggiungere agilmente luoghi e distanze notevoli, senza grandi sforzi e magari organizzando una scampagnata con amici e familiari. L'occasione giusta per un picnic all'aria aperta rinfrescati dalle acque di una fonte d'alta quota o nei pressi di un rilassante alpeggio.

Trekking

Camminare che passione, un toccasana per le articolazioni e in grado di rigenerare i muscoli, migliorando anche la circolazione. Basta attrezzarsi con l'abbigliamento giusto, partendo dalle scarpe e dall'outfit così da affrontare senza pericoli anche i sentieri più impervi, senza dimenticare lo zaino con cartina, torcia, borraccia e kit da primo pronto soccorso, il necessario per una passeggiata in serenità. Per un trekking consapevole è importante farsi supportare da una guida del posto, così da affrontare nel modo giusto tutti i percorsi montani. Un'attività del tutto rigenerante, magari da praticare in solitaria se si è esperti conoscitori della montagna. Oppure in compagnia di amici, familiari e perché no del cagnolino di casa, avendo cura di percorrere sentieri facili con numerose fonti d'acqua da raggiungere.

Nordic walking

Anche in montagna il nordic walking è uno degli sport più praticati, in particolare dalla categoria over sempre pronta a nuove sfide. Basta attrezzarsi con tutto il materiale più adatto: i bastoncini, fissi o regolabili, l'abbigliamento tecnico, scarpe in grado di ammortizzare il peso e il movimento. Questo genere di attività va affrontata nel modo giusto, con la tecnica più consona senza improvvisare perché coinvolge quasi tutti i muscoli del corpo. Un vero toccasana sia per la postura che per la schiena, ma anche le articolazioni e la stessa circolazione. Il nordic walking è perfetto sia da particare lungo i sentieri più semplici che all'interno delle stradine di paese, ammirando al contempo il paesaggio circostante.

Escursioni a cavallo

Anche le escursioni a cavallo rientrano tra le attività da montagna da effettuare in sicurezza tra sentieri e zone green. Sempre più località montane hanno deciso di affiancare questa proposta alle tante che si possono praticare ad alta quota, per una maggiore immersione nella natura. Un'attività da affrontare con il supporto di un istruttore esperto che potrà creare la giusta connessione tra il quadrupede e la persona, istruendolo anche sul comportamento di base da tenere.

Meditazione e yoga

Per chi ama evadere con la mente niente di più adatto della meditazione, da praticare seduti in mezzo al verde rinfrancati dai suoni che solo la natura può produrre. Meglio ancora se abbinata a sessioni di yoga con il supporto di un professionista, così da tonificare la muscolatura e migliorando anche la respirazione. La totale immersione nella natura aiuta a ritrovare la propria armonia personale, scaricando le negatività e le preoccupazioni che appesantiscono l'umore e la mente.

Tour enogastronomici

Non è propriamente un'attività sportiva ma più conoscitiva, parliamo dei tour enogastronomici che si possono effettuare anche tra i paesini e le aree ristoro di montagna. I tour enogastronomici consentono di scoprire gusti, profumi e sapori nuovi come cibi e bevande, ammirando anche le tecniche di preparazione legate al territorio. Queste esperienze permettono anche di visitare borghi e località magari nascoste e per questo ancora quasi del tutto incontaminate.

Per i più spericolati

Per gli over più allenati e spericolati la montagna offre innumerevoli attività di svago ad esempio l'arrampicata, il rafting tra i fiumi più vivaci, il parapendio, fino al canyoning. Senza dimenticare le escursioni tra i ghiacciai di alta quota, ma sempre con il supporto di personale qualificato e con l'attrezzatura più adatta.