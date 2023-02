Carnevale, quali le tradizioni italiane più note

Manca poco per lanciare coriandoli e stelle filanti, Carnevale sta arrivando con le sue tante feste e celebrazioni sparse lungo lo stivale. Festa dai natali antichi viene celebrata anche nel resto del mondo, con rituali ed eventi sempre differenti. In Italia ogni regione vanta una serie di festeggiamenti del tutto originali, che ormai sono vere e proprie tradizioni fondamentali.

L'occasione perfetta per vestirsi in modo fantasioso e singolare, trasformandosi nei personaggi più amati o creando abiti unici e ricchi di creatività. Il Carnevale, atteso da grandi e piccini, è un evento divertente ma non privo di cerimonie e rituali da portare avanti nel tempo, e da celebrare festeggiando. Ecco quelle più belle.

Carnevale, una storia antica

Dalle origini lontane, il Carnevale affonda le sue radici nel periodo della Roma antica e dell'antica Grecia. Una serie di rituali pagani improntati sulla necessità di liberarsi da obblighi e impegni, per lasciarsi andare. La celebrazione rimanda anche al Medioevo, al termine "carnem levare" che significa "eliminare la carne", legata al banchetto che si teneva il giorno prima dell'inizio della Quaresima, periodo durante il quale non si può consumare carne quale forma di digiuno, secondo i dettami della religione e in attesa della Pasqua. Per questo la data del Carnevale non è mai fissa e si differenzia in base al rito romano e a quello ambrosiano, dove per quest'ultimo i festeggiamenti non finiscono il martedì grasso ma proseguono fino a sabato. Scopriamo insieme le tradizioni più note.

Venezia

Sicuramente è la celebrazione più nota, anche in tutto il mondo, dove eleganza e fantasia si mescolano creando un mondo magico. L'atmosfera rimanda all'ottocento e alla fiaba, con sfilate, eventi e feste disseminate per la città, tra calle e ponti, con interpretazioni caratteristiche come quella del Volo dell'Angelo in Piazza San Marco, con la maschera più bella che viene imbragata a una fune e calata dal campanile fino alla loggia del Palazzo Ducale.

Viareggio

Un Carnevale che dura un mese intero caratterizzato da sfilate in maschera, carri allegorici e grandi personaggi di cartapesta realizzati dagli artisti di zona. Una processione ricca di musica, allegria e colori, arricchita da una serie di eventi di contorno.

Cento

Noto in tutta Europa il Carnevale di Cento è gemellato con quello di Rio de Janeiro, sin dagli anni '90. Gli innumerevoli carri allegorici fanno da scenario all'evento, con tanto di consegna e lancio di caramelle, dolciumi, giocattoli e bambole.

Putignano

È l'evento più noto del sud Italia ma anche il più antico di Europa, con celebrazioni particolari, legate a sfilate di carri con maschere di cartapesta di grande bellezza artistica.

Ivrea

Il Carnevale di questa parte del Piemonte è legato alle figure della tradizione locale, ma è anche caratterizzato da una singolare battaglia: quella delle arance. Una vera e propria guerriglia che rimanda alla ribellione nei confronti di un tiranno messa in atto da una giovane del posto, nota come Violetta.

Sardegna

Molto particolare e simbolico, anche la Sardegna celebra il suo Carnevale con riti differenti in base alla città. Ad esempio a Oristano ha luogo Sa Sartiglia, una festa di quadriglie con cavalieri mascherati. Mentre in provincia di Nuoro sono prensenti i Mamuthones di Mamoiada vestiti di pelli di pecora e con maschere di legno, dipinte di nero.