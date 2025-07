Formaggella o Violino di capra e per concludere l’Amor di Polenta

Il territorio varesino non è solo natura, arte e spiritualità. È anche terra di sapori, di saperi antichi, di tradizioni che si tramandano con cura e passione. L’enogastronomia qui non è un dettaglio, ma un elemento che racconta l’identità profonda di un territorio fatto di valli, pascoli, laghi e borghi in cui il tempo sembra scorrere più lentamente. Ogni prodotto tipico nasce in sintonia con l’ambiente: la cucina locale riflette la semplicità autentica della montagna e la generosità delle pianure, fondendo profumi e ingredienti in piatti genuini, spesso legati a una ritualità famigliare. È un patrimonio gustativo che merita di essere scoperto, assaggiato e, soprattutto, vissuto. Tra le eccellenze più rappresentative del Varesotto spicca la Formaggella di Capra del Luinese DOP, una specialità casearia dal sapore inconfondibile. Prodotta solo con latte di capra crudo proveniente da allevamenti della zona, è il frutto di una lavorazione artigianale che rispetta i tempi della stagionatura e valorizza il legame con il territorio. La sua pasta è morbida, il gusto è delicato ma persistente, con note che variano a seconda della stagionatura. Il viaggio tra i sapori del Varesotto continua con un altro simbolo dolciario: l’Amor di Polenta. Questo dolce tipico della città di Varese, soffice e dorato, deve il suo nome alla farina di mais che lo compone. Non contiene creme né farciture: la sua bontà sta tutta nella semplicità degli ingredienti e nella consistenza morbida e burrosa che si scioglie in bocca. L’Amor di Polenta è un gesto d’affetto che si rinnova a ogni morso, un comfort food che unisce le generazioni e racconta la storia di una cucina povera, ma ricca di cuore. Le tavole varesine, però, offrono molto di più. Tra i salumi spiccano il Violino di Capra, prodotto tipico della Val Veddasca dal nome evocativo – per il modo in cui viene affettato, come se si suonasse uno strumento – e la Mortadella di fegato, dal gusto intenso e speziato, ideale da accompagnare con un bicchiere di vino rosso locale. Tra i primi piatti non mancano le zuppe rustiche a base di legumi, castagne e verdure di stagione, spesso cucinate secondo ricette tramandate oralmente. Tipica delle zone montane è anche la polenta, declinata in mille varianti e spesso servita con formaggi fusi, funghi porcini o carni stufate a lungo, come la bruscitt o la selvaggina. La dolcezza continua con altre specialità locali, come la Torta di Pane, che riutilizza il pane raffermo in una chiave golosa e sostenibile, oppure i dolci al miele di castagno, prodotto in diverse aree boschive della provincia, ricco di aroma e proprietà benefiche. Non si può parlare di enogastronomia senza citare i vini del Varesotto, frutto di una viticoltura che, pur meno nota rispetto ad altre aree lombarde, sta vivendo una nuova stagione di rinascita. Merita una menzione il Ronchi Varesini IGT, un vino prodotto su piccoli appezzamenti collinari, spesso da vitigni autoctoni, che restituisce in bottiglia il carattere autentico di questo angolo di Lombardia.

Sempre più agriturismi e produttori aprono le porte ai visitatori, offrendo degustazioni, laboratori e percorsi didattici per scoprire da vicino l’origine e la qualità dei prodotti di una terra che, anche a tavola, sa accogliere con autenticità.