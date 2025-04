L'academy de il Giornale: in viaggio in Iraq con l'inviato di guerra Fausto Biloslavo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un progetto formativo rivoluzionario che unisce l’avventura, la formazione pratica e l’etica del giornalismo. Guidati da Fausto Biloslavo, uno dei più grandi reporter di guerra italiani, viaggerete in luoghi simbolo di conflitti passati e presenti, per imparare l’arte del reportage in condizioni reali, ma in totale sicurezza.

La nostra missione è formare una nuova generazione di giornalisti, fotoreporter e storyteller capaci di raccontare il mondo con professionalità, sensibilità e coraggio. Vogliamo offrire un’esperienza unica, che combina l’apprendimento pratico con la consapevolezza storica e culturale dei luoghi visitati.

L’Academy è aperta a: giornalisti e aspiranti reporter che vogliono specializzarsi nel giornalismo di guerra e di viaggio. Fotografi e videomaker interessati a documentare realtà complesse. Studenti di comunicazione, scienze politiche o relazioni internazionali. Appassionati di storia, geopolitica e storytelling, anche senza esperienza pregressa.

Vogliamo portarvi in Iraq dal 19 al 26 settembre 2025.

Esploriamo le aree del Kurdistan iracheno dove si sono svolti alcuni degli eventi più significativi e drammatici degli ultimi decenni. Fausto Biloslavo vi accompagnerà e condividerà le sue conoscenze, tecniche e storie. Racconterà ai ragazzi come allestire un reportage o un servizio fotografico.

I lavori scritti e fotografici dei partecipanti verranno poi pubblicati su ilGiornale e sui suoi canali social. Al termine del viaggio verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il prezzo del viaggio è di 3299 € a persona. Nel costo sono inclusi: formazione specializzata con Fausto Biloslavo, volo, pernottamento con trattamento di pensione completa in hotel, bus privato per trasferimenti, guida locale, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Per informazioni e prenotazioni: 02 87282463 oppure scrivete a: viaggi@ilgiornale.it

Se vuoi avere maggiori informazioni, compila il seguente form e sarai ricontattato: clicca qui

Il progetto è gestito in collaborazione con Azalai Travel Design.