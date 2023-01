Montepulciano, nobile come il suo vino

Per quanto sia piena zeppa di straordinarie bellezze artistiche e naturali, buona parte dei turisti stranieri che atterrano negli aeroporti toscani sembra avere una cosa sola in mente: andare in giro e cercare i migliori vini della nostra terra. A noi del posto, a dire il vero, la cosa fa una certa tristezza, visto che il nostro rapporto con il nettare delle colline non è così ossessivo. Astemi da queste parti non ce ne sono molti ma non troverai quasi mai nessuno che si scoli una bottiglia da solo in casa come succedeva a molti miei colleghi quando abitavo dalla parte sbagliata della Manica. Un bicchiere o due con gli amici, quello sì, ma come complemento per il cibo, mai con lo scopo di ubriacarsi. Meglio poco ma buono, magari una delle eccellenze della nostra terra come il Vino Nobile di Montepulciano. ASCOLTA LA STORIA

Nella puntata intera del podcast nel quale ogni settimana vi raccontiamo i prodotti e i luoghi che rendono la Toscana unica al mondo stavolta ci occupiamo della perla della Val d'Orcia, lo splendido gioiello medievale che ha dato i natali a questo incredibile vino che da secoli si sta facendo onore in tutto il mondo. Dalle antiche origini al successo crescente che lo portò nelle cantine più prestigiose del pianeta, da quella del presidente Usa Thomas Jefferson a quella della Regina Vittoria, la storia di questo vino nobile per eccellenza è davvero particolare. Non molti lo ricordano ma fu il primo nel 1980 a potersi fregiare della neonata denominazione DOCG, garantita dal disciplinare estremamente severo messo a punto dal Consorzio del Vino Nobile.

Visto che per capire bene un vino bisogna conoscerne il territorio, vi racconterò anche di alcune delle più interessanti visite guidate disponibili da quelle parti, alcune delle quali sono davvero particolari. Invece di una toccata e fuga, perché non pensare ad un soggiorno più lungo da queste parti? Montepulciano oltre al suo incredibile vino ha parecchio altro da offrire: palazzi storici, un municipio che è la copia in piccolo di Palazzo Vecchio, alcune chiese molto particolari e diversi angoli curiosi, come una torre con una statua di Pulcinella che batte le ore. Il bello della Toscana è anche questo: vieni per il vino e scopri che attorno ci sono tantissime altre cose da vedere e fare.

Ogni settimana facciamo del nostro meglio per spiegarvi cosa renda la Toscana unica al mondo ma se volete rimanere in contatto il modo migliore è di seguirci su Twitter. Quando non siamo sommersi di lavoro, postiamo spesso e volentieri su @Whatsuptuscany. Parliamo della nostra terra ma anche di molto altro: dai piccoli consigli di viaggio agli angoli curiosi di questa regione tanto varia quanto affascinante. Se passate da quelle parti fateci un fischio: ci piacerebbe davvero conoscervi meglio.

