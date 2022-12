Ponte di Sant'Ambrogio a Milano, cosa fare e cosa vedere

La festività di Sant'Ambrogio del 7 dicembre apre le danze ai festeggiamenti natalizi, perché solitamente coincide con l'attesissimo ponte da dedicare al relax. Un'occasione per partire e visitare posti nuovi e interessanti, ma anche per partecipare alle celebrazioni della stagione. Con Sant'Ambrogio i milanesi danno il via al rituale degli addobbi e dell'albero, ma anche alle compere dei primi doni di Natale. Quale occasione migliore se non girovagare per la città, sfruttando tutti gli imperdibili eventi legati al momento. Non solo la Fiera dell'Artigianato e degli Oh bej! Oh bej, ma anche mercatini, mostre e appuntamenti stagionali. Scopriamoli insieme per un'immersione in una città unica come Milano, piena di fascino.

Fiera degli Oh bej! Oh bej!

La città di Milano celebra la festività di Sant'Ambrogio con una messa in onore del santo patrono, proprio all'interno dell’omonima basilica. La data della festività, il 7 dicembre, coincide con l'elezione del santo a vescovo di Milano, nell'anno 374. Ma non è solo una celebrazione religiosa perché il 7 e l'8 prende vita l'antica Fiera degli Oh bej! Oh bej! risalente al 1288, quando si celebrava il santo con un mercatino posto proprio di fronte alla basilica. Nei secoli l'evento ha cambiato narrazione e nome quando, nel 1510, il Gran Maestro dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Giannetto Castiglione, raggiunse Milano su incarico di Papa Pio IV.

Per accattivarsi la simpatia dei milanesi portò loro dei doni, che consegnò ai bambini presenti durante il corteo. La fiera, infatti, prende il nome dall'esclamazione dialettale dei piccoli davanti ai regali "Ok Bej! Oh Bej!" ovvero "che belli, che belli". Con il tempo l'evento si è ampliato aumentando il numero di bancarelle presenti, dedite alla vendita di vestiti, vecchi giocattoli, alimenti locali quali mostarda, salumi, castagne arrosto e spostandosi prima da Piazza dei Mercanti a piazza sant'Ambrogio, fino all'attuale Foro Bonaparte accanto al Castello Sforzesco. Un appuntamento immancabile per immergersi nell'atmosfera natalizia che, per i milanesi, prende il via proprio durante questa due giorni così importante.

Fiera dell'Artigianato

Nota come l'Artigiano in Fiera è un evento nato nel 1996, utile a mettere in evidenza il lavoro e la produzione artigianale delle piccole imprese. Sia quelle legate al territorio regionale e nazionale, che quelle provenienti dal resto del mondo. Un'opportunità imperdibile per conoscere realtà e produzioni nuove, fuori dal percorso consueto. Degustando cibi e bevande differenti, primizie anche in fatto di lavorazione artigianale, fino a conoscere usanze, musiche e abitudini nuove ma non per questo meno intriganti. L'ingresso in fiera è gratuito e avrà luogo dal 3 al 11 dicembre 2022 presso Fieramilano Rho-Pero, dalle ore 10 alle 22.

La Prima alla Scala di Milano

La festività di Sant’Ambrogio, per i milanesi e gli italiani, coincide con la prima rappresentazione stagionale del Teatro alla Scala. L'evento culturale scelto per l'apertura della stagione2022/2023 è Boris Godunov di Modest Musorgskij, diretto dal Maestro Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten. Un appuntamento che coinvolgerà l’intera città con circa 60 eventi gratuiti legati alla rappresentazione.

Ammirare l'albero di Natale

I visitatori di passaggio da Milano non possono non ammirare l'albero di Natale di Piazza del Duomo. L'accensione è prevista il 6 dicembre, in tempo per il ponte di Sant'Ambrogio, per un progetto di allestimento realizzato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi con un villaggio in stile natalizio. Un albero scelto con cura, perché destinato all'abbattimento per ragioni legate alla sua salute e alla sua sopravvivenza. Ma non sarà l'unico albero della città, ma il capo gruppo di un insieme di 19 abeti pronti a illuminare tutta la realtà meneghina, dal centro alla periferia grazie all'iniziativa "Il natale degli alberi".

Mercatino di piazza del Duomo

Sempre a pochi passi dal Duomo è possibile immergersi nell'atmosfera natalizia, grazie al rituale mercatino di Natale, un insieme di bancarelle e chalet di legno presenti dall'1 dicembre al 6 gennaio. Cibo, artigianato, manufatti, prodotti locali e profumi speziati per un mix dal grande impatto.

Mostre ed eventi

Gli appassionati di arte e cultura non possono farsi sfuggire le tante mostre in corso a Milano, a partire da "La Carità e la Bellezza" presso Palazzo Marino, incentrata su Beato Angelico, Sandro Botticelli, Filippo Lippi e lo scultore Tino di Camaino. Il Museo Diocesano ospita Raffaello con l'appuntamento "Capolavoro per Milano", mentre Palazzo vanta la presenza delle opere di Richard Avedon, Max Ernst e Jheronimus Bosch.

Per i più piccoli

Anche i più piccoli potranno immergersi nell'atmosfera natalizia milanese, veri protagonisti della stagione fatta di doni e luci. A partire dal Villaggio delle Meraviglie, presso i Giardini Indro Montanelli, con decori e attrazioni legati alla festività e passando per il Museo Scienza e Tecnologia e i Bagni Misteriosi, con una pista di pattinaggio che galleggia sull'acqua della piscina.