Settimana bianca last minute? Ecco dove

Durante i rigidi mesi invernali molti sono gli italiani che si concedono una vacanza in montagna, la famigerata “settimana bianca”.

È l’occasione per staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana ed immergersi nello splendore della natura incontaminata. In montagna sono molte le attività sportive e rigeneranti che si possono praticare.

Si spazia dallo sci al pattinaggio sul ghiaccio, l’ice climbing e l’escursionismo. Ogni località sciistica è in grado di offrire diverse attrazioni che consentono di soddisfare le esigenze di tutti, persino delle famiglie con bambini al seguito. Solitamente il periodo ideale per una settimana bianca va da Novembre e Marzo.

In Italia molti sono i posti da esplorare per godersi una settimana bianca degna di nota. Scopriamo insieme quali sono le mete più gettonate:

Cervinia (Valle d’Aosta), considerata uno dei luoghi più glamour per una settimana bianca meravigliosa. Il suo comprensorio sciistico comprende 150 piste e 350 km sciabili. Oltre a sciare ci si può concedere un avventuroso volo in mongolfiera, della durata di un’ora circa alla scoperta delle Dolomiti;

Cortina d’Ampezzo (Veneto), nota per le sue piste panoramiche. Durante l’inverno diventa lo scenario di molti sport invernali. Il suo comprensorio sciistico comprende circa 120 km di piste adatte per ogni esigenza, sia per quelle dei principianti che dei professionisti. Questa località offre un paesaggio incantevole e una cucina degna di nota che vale la pena esplorare e della quale innamorarsi;

Livigno (Lombardia), comune situato nell’Alta Valtellina a oltre 1.800 metri di quota e confinante con la Svizzera. Soprannominata “Piccolo Tibet” per il del clima molto rigido invernale. Ricca di snowpark che comprendono ostacoli avventurosi e piste che arrivano a 2.900 metri di quota. È il paese ideale anche per chi vuole concedersi un po’ di shopping;

Bormio (Lombardia), si trova nel Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Sondrio e vanta un’area sciistica rinomata per il suo paesaggio incantevole e i suoi tracciati spettacolari. È meta ideale anche per chi vuole concedersi un po’ di relax all’interno dei numerosi stabilimenti termali situati nella città;

Sestriere (Piemonte), meta ideale per molte famiglie e facilmente raggiungibile in auto da Torino. Il suo comprensorio di piste si chiama la Via Lattea. È una zona che comprende 400 km di piste e 60 impianti di risalita che collegano ben 8 località sciistiche;

Roccaraso (Abruzzo), una delle più grandi stazioni sciistiche situate nel centro sud. Comprende oltre 130 km di piste e 32 impianti di risalita. È ideale per trascorrere una settimana bianca in compagnia degli amici e della famiglia. Il suo territorio è ricco di attrattive. Meta ideale anche per chi oltre a sciare ama pattinare. Noto infatti è il Palazzo del Ghiaccio, un impianto che permette di noleggiare i pattini a pressi irrisori.