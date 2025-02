Violenza sessuale al Setificio. Bidello condannato a 5 anni e mezzo

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato condannato ieri in primo grado a 5 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale l'ormai ex bidello dell'istituto scolastico forse più noto di Como, il «Setificio, Isis Paolo Carcano» di via Castelnuovo. L'uomo, 64 anni, era stato accusato di abusi da due studentesse di 15 e 17 anni nel marzo dell'anno scorso. La sentenza è stata pronunciata ieri in tribunale a Como, al termine del processo con rito abbreviato. Il collaboratore scolastico, 64 anni, ha sempre negato le accuse.

L'uomo era da anni in servizio al Setificio ed era addetto al controllo degli studenti e alle pulizie dei locali. Il caso che lo riguarda era emerso quando una delle vittime, allora 15enne, aveva trovato il coraggio di confidare a un compagno e poi a un'insegnante gli abusi subiti. La ragazzina, secondo quanto ricostruito nell'indagine, per mesi sarebbe stata portata in un'aula vuota o nella biblioteca della scuola e avrebbe subito violenze sessuali quasi quotidiane. Abusi accompagnati da minacce, anche di morte, nel caso si fosse ribellata o avesse raccontato quello che accadeva. Una seconda studentessa, 17enne, sarebbe stata invece palpeggiata e molestata dal bidello.

Il 64enne è stato accusato di violenza sessuale continuata, aggravata dall'aver commesso il fatto su una minorenne e all'interno di una scuola. Nel processo ha chiesto di essere interrogato e ha respinto ogni addebito e ha riferito che sarebbero state le ragazzine a cercarlo per farsi offrire le merendine.

Il pubblico ministero Alessandra Bellù, che ha coordinato l'inchiesta, aveva chiesto una condanna a 5 anni per bidello.

Più pesante quindi la pena inflitta dal giudice del tribunale di Como Elisabetta De Benedetto a 5 anni e 6 mesi, che ha chiesto anche una provvisionale per le vittime:i 20mila euro per la 15enne e 2mila500 per la 17enne.