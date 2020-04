Anziana chiede birra in quarantena

Olive Veronesi sembra aver trovato la soluzione migliore per affromtare la quarantena e la forzata reclusione casalinga: l'arzilla vecchietta, di 93 anni, ha deciso di affidare il tutto alla birra. E per stoccare in casa nuove riserve, ha deciso di lanciare un messaggio ai vicini e alla figlia: un SOS del tutto simpatico scritto sopra una lavagnetta. L'allegra signora è stata immortala da un parente che gli ha scattato uno foto mentre stazionava dietro la finestra: Olivia stringe con una mano la lavagnetta, con la richiesta di più birra e con l'altra una lattina della stessa bevanda.

Sorriso smagliante e sbarazzino, lo scatto è stato condiviso un'infinità di volte ricevendo moltissimi commenti, ma anche l'attenzione dei media: la CBS KDKA Pittsburgh ha voluto farsi portavoce delle necessità di Olivia, pubblicando lo scatto sulla pagina Facebook. L'allegria della donna sembra aver colpito al cuore gli avventori della pagina, finendo per destare l'attenzione dei fruitori del web sparsi per tutto il mondo, tanto da scatenare un vero passaparola e tam tam mediatico. La richiesta non è caduta nel dimenticatoio e in breve tempo Olivia è stata raggiunta da una rifornimento degno delle migliori cantine.

93-Year-Old Woman Hilariously Posts Sign for 'More Beer' While Stuck Inside During Coronavirus https://t.co/wMvAaYXIZY — People (@people) April 13, 2020

Una storia simile è accaduta anche a Kingston, in Canada, dove l'anziana 82enne Annette ha richiesto alla figlia un maggior quantitativo di vino, con tanto di foglio con scritta e bottiglia stretta tra le mani. Il cartello, grande quanto un'anta della finistra, replica la domanda posta anche da Olive: non birra ma vino possibilmente rosso. Uno scambio divertente che la donna ha rivolto alla figlia Kelly, solita passare dalla madre per un saluto e per un drink, un momento di convivialità spezzata dall'avvento del coronavirus.

Anche in questo caso l'immagine ha fatto impazzire la rete che ha trovato nell'anziana una fonte di ispirazione per combattere la noia imposta dalla quarantena, una reclusione fondamentale per la salute e in particolare per quella delle persone più anziane. Ovviamente Il desiderio di Annette è stato esaudito dalla figlia, che le ha prontamente recapitato una nuova bottiglia di vino impedendo che la stessa uscisse incautamente dalla dimora. La necessità di seguire le regole imposte dalla quarantena si sta rivelando essenziale, in particolare per preservare il benessere delle categorie più fragili, come gli stessi anziani e i malati.

