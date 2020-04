Guarisce dal coronavirus, l'intero vicinato applaude

Una donna spagnola ha fatto ritorno a casa dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale, perché colpita dal coronavirus: ad accoglierla sulla soglia di casa l'intero palazzo. Un tributo molto forte per Maricarmen Contreras, che ha ricevuto applausi, parole di affetto e amore dopo essere stata accompagnata a casa dall'ambulanza. L'incredibile vicenda ha avuto luogo a Triana, vicino Siviglia, ed è stata immortalata dalla nipote Elisa Lasso, che ha documentato il ritorno casalingo con una clip molto emozionante. Elisa è una giornalista della spagnola laSexta e ha voluto condividere il tutto con semplicità e naturalezza.

Un reportage privato che però ha ricevuto l'affetto e il consenso da parte di tutti, un'accoglienza degna delle migliori occasioni per Maricarmen, molto emozionata. Nella clip urla e musica fanno da sfondo al rientro casalingo della donna, che avanza lentamente verso la porta del suo palazzo, frastornata e incredula da tanto amore. La stessa nipote piange mentre riprende il tutto: si sente la sua voce spezzata dalle lacrime e dai singhiozzi, mentre cerca di tenere la mano ferma durante la ripresa.

Neighbours stand on balconies to cheer and applaud coronavirus survivor as she arrives home from hospitalhttps://t.co/NOcBsLsyKb — Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2020

La musica che fa da colonna sonora al rientro della zia viene solitamente utilizzata durante le festività pasquali in Spagna, perfetta per la guarigione, in tempo per la Domenica delle Palme. L'affetto dimostrato sembra del tutto naturale ma non lo è in questo momento così emotivamente straziante, specialmente in un territorio come quello spagnolo, colpito pesantemente dal coronavirus, come la stessa Italia. Rimane forte la voglia di non lasciare sole le vittime del temibile virus, così da non isolarle dal resto della società, in attesa che la curva dei contagi tocchi il picco massimo per poi scendere lentamente.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha prolungato la quarantena fino al 26 aprile, l'obiettivo è quello di ridurre al minimo il numero dei contagi a fronte di quello dei pazienti, in pieno recupero o guariti. Una necessità molto importante per la Spagna, in funzione di una ripresa sana, che possa permette di circolare in sicurezza e con tutte le accortezze sanitarie del caso. Una condizione che la stessa Italia sta affrontando da tempo, in attesa delle nuove disposizioni che il primo ministro Giuseppe Conte rilascerà dopo Pasqua.

Mi tía ha estado ingresada con Coronavirus. Ayer, Domingo de Ramos, le dieron el alta.

Así la recibieron en Triana.

Increíble.



Vellos de punta. #TodoVaASalirBien pic.twitter.com/kQLslZ6zrq — Elisa Lasso (@ElisaLassoM) April 6, 2020

