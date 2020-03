Sui social scoppia la Coronavirus Challenge: medici lanciano l'allarme

I medici hanno lanciato un importante allarme nei confronti di una sfida che sta emergendo prepotentemente sui social, ovvero al "Coronavirus Challenge": un intervento virale che coinvolgerebbe già moltissimi utenti. Alcuni video e scatti emersi recentemente mostrano giovani e influencer alle prese con la gara, intenti a leccare superfici che potrebbero risultare non particolarmente pulite. Tra queste la più nota è quella apparsa su Tik Tok, che mostra un importante influencer alle prese con il water di un aereoplano: il volto della persona appare nascosto, ma si può benissimo notare la sua lingua che lecca incautamente la superficie.

Una scelta decisamente discutibile e sicuramente antigienica, in particolare in questo momento così difficile funestato dalla presenza del coronavirus: un agente pericoloso che sta incidendo prepotentemente nella vita di moltissime persone, molte delle quali hanno incontrato il decesso. I medici hanno dovuto prendere una precisa posizione vista l'alta partecipazione alla sfida online, che ogni giorno sembra catturare sempre più seguaci e adepti.

Today in things we shouldn't have to tell you: Stop licking things during a pandemic for clout https://t.co/Psk7ZBTRLB — Metro (@MetroUK) March 24, 2020

Il protagonista principale della sfida è stato contatto e, in merito, ha dichiarato che era stanco che il coronavirus ricevesse più pubblicità di lui, una vera star. Una risposta del tutto irrazionale che ha favorito una veloce emulazione, come mostrano le tante clip e foto che stanno circolando online, con gente impegnata a leccare sportelli, ripiani e superficie visibilmente sporche, ma anche pali della metropolitana, vanghe, scivoli e molto altro. Ma a quanto pare la tazza del WC sembra quella più ambita e gettonata, specialmente quella dei bagni pubblici, luogo di estremo passaggio e quindi di possibile grande diffusione.

I video pubblicati su Tik Tok hanno riscontrato grande successo ma anche molto disgusto: non è chiaro dove siano stati girati ma la piattaforma è ora impegnata in una rimozione a catena. Queste temibili acrobazie hanno trovato terreno fertile anche su Instagram e Twitter, scatenando l'intervento degli esperti e degli stessi social network: una sorta di team virtuale impegnato nella rimozione dei contenuti in favore di una corretta informazione.

HOLD THE BLEEP UP!!!!! Did he just walk in and lick this nasty AZZ toilet in a public bathroom and called it #CoronaVirusChallenge? pic.twitter.com/ljzZYpIxCs — Chef Kenneth J McDuffie (@Phillieschosen) March 21, 2020

La pratica potrebbe diffondere ulteriormente il coronavirus: la superficie potrebbe risultare infetta oltre che igienicamente compromessa e il soggetto contrarre la malattia, oppure trasformarsi in un veicolo di contagio colpendo le persone più fragili e malate. Un comportamento del tutto irresponsabile che contrasta fortemente con la fatica e l'estremo impegno messo in atto dal personale sanitario, impegnato a contenere il più possibile la pandemia.

