"In Aliena parlo del nostro spaesamento"

Si intitola Aliena (pagg. 240, euro 19) il secondo romanzo della scrittrice franco-statunitense Phoebe Hadjimarkos Clarke, pubblicato in Italia da Atlantide. Questa giovane autrice che è diventata un fenomeno in Francia è una delle scommesse di Book Pride 2025. L'abbiamo intervistata su questo romanzo che ci porta in un mondo rurale inquietante dove cani clonati convivono con oscure minacce.

Un romanzo di fantascienza di ambientazione rurale. Come le è venuta l'idea?

«Sì, non sono molti i romanzi che possono vantare entrambe le etichette! Anche se non sono così sicura che Aliena sia davvero un romanzo di fantascienza, anche se ne ha alcuni elementi. Avevo scritto frammenti qua e là prima, ma ho iniziato a scrivere davvero il romanzo nel 2020, quando sono tornata nella zona rurale in cui sono cresciuta. Questo nel mezzo di molteplici lockdown, un periodo in cui la vita assomigliava decisamente a un romanzo distopico, e vivevo in un ambiente molto rurale, che in qualche modo non era particolarmente più rassicurante dell'essere una città. E hanno iniziato a diffondersi voci su un misterioso gruppo di persone che uccidevano e mutilavano i cavalli... La vita sembrava molto strana e stava diventando sempre più strana, che suppongo sia la sensazione che ho cercato di tradurre nel mio romanzo».

Tutti i personaggi della storia sono un po' alieni.

«In un certo senso sì. Si sentono alienati, si sentono fuori posto per diverse ragioni, tra cui ragioni politiche, o sono visti come degli outsider, degli alieni, dagli altri. Sono alieni anche per se stessi: tutti i personaggi cercano costantemente di negoziare con la vita all'interno delle proprie identità... Devono tutti imparare a vivere sulla Terra».

La campagna «da incubo» è una metafora?

«È qualcosa con cui lotto io stessa. Sono cresciuta in campagna ma me ne sono andata per studiare. Da quando sono adulta vado avanti e indietro. Non riesco mai a decidere a cosa appartengo veramente. C'è un senso di incubo nel vivere in campagna...

Ma penso che i diversi personaggi trovino anche una forma di forza, potere e libertà quando scoprono la vita rurale. Non sono così sicura che sia una metafora, ma ha a che fare con l'ambivalenza dei nostri sentimenti verso la società moderna».