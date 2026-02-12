Cortina 2026, l’Arma dei Carabinieri celebra i suoi campioni olimpici

Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha raggiunto Cortina d’Ampezzo in occasione delle Olimpiadi Invernali per incontrare i carabinieri impegnati nei servizi di sicurezza. In questo contesto, ha avuto l’occasione di celebrare i successi sportivi dei propri rappresentanti, che hanno portato prestigio all’Istituzione e all’Italia intera.

Oro nello slittino: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sul tetto del mondo

Già nella mattinata di ieri, il Comandante Generale si è congratulato con l’Appuntato Emanuel Rieder e il Carabiniere Scelto Simon Kainzwaldner, trionfatori nel doppio maschile dello slittino. “Con determinazione e professionalità hanno saputo interpretare al meglio i valori dello sport e dell’Istituzione che rappresentano. Il loro traguardo testimonia come dedizione, preparazione e lavoro di squadra conducano a risultati di eccellenza”, ha commentato Luongo.

Alla cerimonia era presente anche una leggenda dello sport dell’Arma, il Luogotenente Armin Zöggeler, attuale direttore tecnico della Nazionale di slittino, che ha portato il suo supporto e la sua esperienza ai giovani atleti.

Federica Brignone: un esempio per i giovani carabinieri

Non solo slittino, il Comandante Generale ha esteso i complimenti al Maresciallo Federica Brignone, recentemente promossa a fine 2025, che con le sue performance “d’oro” a Milano-Cortina 2026 ha dimostrato talento e disciplina.

“Il suo successo è motivo d’orgoglio per tutti gli italiani e per noi Carabinieri. La vittoria odierna testimonia come talento, disciplina e spirito di sacrificio possano portare ai risultati più alti”, ha dichiarato Luongo. Per Brignone, i Giochi olimpici hanno rappresentato una sfida affrontata con impegno e dedizione, confermando l’eccellenza del Centro Sportivo Carabinieri.

Un trionfo a più colori per l’Arma

I giorni di gare si sono rivelati particolarmente intensi e soddisfacenti per il Centro Sportivo Carabinieri, che non si è limitato a celebrare gli ori nello slittino. Il successo si è esteso anche ad altre discipline, nella staffetta mista di short track Luca Spechenhauser ha conquistato l’oro, mentre nella staffetta mista di biathlon Lukas Hofer e Lisa Vittozzi hanno portato a casa l’argento.

Non sono mancati nemmeno i bronzi, ottenuti nella discesa libera maschile da Dominik Paris e nello slittino maschile da Dominik Fischnaller. “Due giorni trionfali per il nostro Centro Sportivo”, ha commentato Luongo, sottolineando come talento, preparazione e spirito di squadra siano gli elementi fondamentali alla base di ogni vittoria.

L’orgoglio dell’Arma e l’ispirazione per i giovani

La visita del Comandante Generale a Cortina non è stata solo un’occasione per celebrare i successi sportivi.

È stata anche un momento di confronto e ispirazione per tutti i carabinieri impegnati nei servizi di sicurezza delle Olimpiadi, dimostrando che la disciplina, la dedizione e il lavoro di squadra possono portare a traguardi straordinari sia nello sport che nella vita professionale.”Non c’è nulla di più gratificante per l’Arma che vedere i propri valori incarnati da chi rappresenta l’Istituzione in contesti internazionali di eccellenza”, ha concluso Luongo.