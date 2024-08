Doppietta d'oro dell'Italia: Bellandi nel Judo e De Gennario nella canoa. Attesa per il fioretto femminile

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia è ancora grande protagonista ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sotto gli occhi del premier Giorgia Meloni, la giornata del 1 agosto sta regalando grandissime emozioni e fino a questo momento due medaglie d'oro già conquistate. Una data storica per lo sport italiano, basti pensare che in questo stesso giorno tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo, in pochissimi minuti arrivò il doppio oro di Marcell Jacobs (100 metri) e Gianmarco Tamberi (salto in alto). Grandissimi emozioni rivissute quest'oggi, in un susseguirsi di emozioni che ha portato i colori azzurri di nuovo in pochissimi minuti due volte sul gradino più alto del podio.

La prima gioia arriva grazie a Giovanni De Gennaro, nuovo campione olimpico nella canoa slalom maschile, categoria K1. L’atleta bresciano trionfa in 88"22 davanti al francese Titouan Castryck (88’’42) e allo spagnolo Pau Echaniz (88"87). L’azzurro, dopo l’ottavo tempo non senza sbavature (una penalità) della semifinale, è autore di una prova perfetta nella finalissima. Parte molto bene facendo la differenza nelle prime porte, senza rischiare troppo ma senza perdere tempo in errori e sbavature. Una prova lineare che lo porta a chiudere al primo posto momentaneo in 88"22, spodestando lo spagnolo Echaniz (88''87) e portandosi dunque in zona medaglia. Gli atleti successivi incappano in numerose penalità, andando oltre i 90''. L’ultimo in gara il britannico Clarke parte bene, ma nella parte finale commette svariati errori che lo portano fuori dal podio. Apoteosi per De Gennaro che conquista un incredibile oro.

Dopo pochi minuti arriva un altro trionfo. Ci pensa Alice Bellandi. La judoka bresciana rompe l'incantesimo che aveva visto il judo azzurro mai a medaglia nelle prime giornate e vince contro l’israeliana Inbar Lanir. I primi due minuti della sfida decisiva passano indenni, con l’avversaria dell’azzurra che provoca e viene anche attribuita di due shido. Nel momento clou Alice piazza quasi dal nulla il suo waza-ari, che porta poi la sua avversaria anche al terzo cartellino giallo, che chiude la partita. Si può finalmente festeggiare una medaglia d’oro nel Judo, la quindicesima in totale fino a ora di questa spedizione olimpica.

Grandi notizie da Parigi anche nel tennis con un meraviglioso Lorenzo Musetti: l'azzurro batte in due set Zverev, 7-5,7-5 e conquista la semifinale nel torneo singolare. Affronterà il vincente tra Djokovic e Tsitsipas. Nel doppio femminile la coppia Errani-Paolini battono nel doppio in due set 6-3,6-1 le britanniche Boulter-Watson e conquistano l'accesso alle semifinali

Bene anche negli sport a squadre. Nella pallanuoto maschile, dopo aver pareggiato 8-8 al termine dei 4 quarti, il Settebello batte il Montenegro ai rigori: 11-9 il risultato finale. Seconda vittoria per la nazionale femminile di volley di Julio Velasco: stavolta farne le spese è l'Olanda battuta per 3-0, che all'ultimo europeo aveva sconfitto le azzurre nella finale per il bronzo.

Ma non è finita ancora qui.

Nel, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo conquistano la finale, battendo il Giappone 45-39. La finale alle 20.30 contro gli Stati Uniti, con la speranza che sia un altro oro. Forze azzurre!