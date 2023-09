Europei di pallavolo, poker di vittorie per l'Italvolley: battuta la Svizzera 3-0

Continua la marcia inarrestabile dell'Italvolley agli Europei di pallavolo. Al Pala Signorini di Ancona i ragazzi di De Giorgi superano la Svizzera 3-0 (25-19 25-23 25-15).

Non è stata la prestazione più scintillante degli azzurri ma contava vincere e la vittoria è arrivata. Grazie a questo successo, Giannelli e compagni già agli ottavi blindano la prima posizione nella Pool A, a punteggio pieno con 12 punti. Gli azzurri finora hanno vinto e convinto, lasciando solo le briciole agli avversari che finora sono stati Belgio, Estonia e Serbia. Due sconfitte piuttosto nette nel primo slot di incontri per la Svizzera che si è qualificata per la prima volta alla fase finale dell’Europeo ed è destinata ad uscire dopo il primo turno. Mercoledì 6 settembre, ancora al PalaRossini di Ancona, l’ultima partita del girone contro la Germania.

La partita

Due novità nel sestetto iniziale di Fefè De Giorgi: confermati Michieletto, Giannelli, Lavia e Romanò, Mosca e Sanguinetti invece prendono il posto di Galassi e Russo.

Non la miglior Italia dell'Europeo ma basta un'accelerata al servizio con Romanò nella seconda parte del parziale per scavare il gap che ha poi deciso il set. Bene la Svizzera fino al 12-12. Ottima la prova dei nostri centrali Mosca e Sanguinetti al debutto in questo Europeo dal primo minuto. Nonostante l'Italvolley abbia commesso il doppio degli errori degli svizzeri (8-4), il primo parziale va meritatamente ai ragazzi di De Giorgi: il miglior marcatore del set è stato Yuri Romanò, autore di ben sei punti.

Come nel primo parziale, anche nel secondo l'Italia sembra adeguarsi al livello, non eccelso, di una pur generosa Svizzera. Set sempre gestito ma con il brivido nel finale quando gli elvetici si portano fino al 24-23. Bene Romanò in attacco con 12 punti messi a segno, a seguire troviamo Daniele Lavia (9) e Alessandro Michieletto (7). Il terzo set è senza storia. Gli azzurri prendono subito il largo e il parziale diventa pura formalità. La chiude Michieletto con una slash per il 25-15.

Pool A

Partite

Belgio-Italia 0-3

Germania-Estonia 3-0

Svizzera-Serbia 0-3

Serbia-Belgio 3-1

Estonia-Italia 0-3

Serbia-Italia 0-3

Germania-Svizzera 3-0

Serbia-Estonia 3-0

Belgio-Germania 2-3

Italia-Svizzera 3-0

Classifica

Italia 12

Serbia 9

Germania 8

Estonia 2

Belgio 1

Svizzera 1

Il calendario e programmazione tv

Gli Europei 2023 sono trasmessi in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport HD gratis e in chiaro. Gli incontri andranno in onda anche su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), per gli abbonati. Diretta streaming su Rai Play, gratis e su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Lunedì 28 agosto

Belgio-Italia 0-3

Giovedì 31 agosto

Estonia-Italia 0-3

Venerdì 1 settembre

Serbia-Italia 0-3

Lunedì 4 settembre

Italia-Svizzera 3-0

Mercoledì 6 settembre

Germania-Italia 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)