"So che non mollerai". L'abbraccio di Meloni a Carini dopo il match contro Khelif

Una carezza sul volto e lo sguardo dolce, di rassicurazione. Giorgia Meloni ha incontrato quest'oggi a Parigi Angela Carini dopo l'abbandono di questa mattina nella sfida degli ottavi di finale con Imane Khelif, pugile dell'Algeria. La polemica su Khelif è nota ma è sempre bene ricordarla per capire le parole del presidente del Consiglio nei confronti del pugile italiano, che quest'oggi si è trovato a sfidare un atleta che per la federazione mondiale del pugilato non è idoneo a gareggiare nel circuito femminile. Khelif, pur essendo donna alla nascita, per una patologia non nota ha livelli di testosterone eccessivi per gareggiare con le donne ma, soprattutto, cromosomi XY, che biologicamente identificano gli uomini.

" So che non mollerai, Angela, e so che un giorno guadagnerai con sforzo e sudore quello che meriti. In una competizione finalmente equa ", ha scritto Meloni sul suo profilo Instagram pubblicando uno scatto insieme all'atleta. Lo sguardo del premier è quello di una madre che cerca di consolare una figlia dopo una delusione. Ed è probabilmente andato così il loro incontro, anche se non sono stati resi noti i termini e il contenuto della loro conversazione privata. Tuttavia, il pugile italiano ha commentato ai microfoni del Tg1 la visita di Meloni al villaggio olimpico, dove in giornata il premier ha incontrato numerosi degli atleti della delegazione azzurra e ha atteso anche l'arrivo di Carini dal palazzetto del pugilato per offrirle il suo supporto.

" Mi sento abbastanza amareggiata, più che altro delusa. Ho sacrificato tutta me stessa per essere qui e ora mi fa male. Poco fa ho incontrato la presidente Meloni si è immedesimata subito con me e mi ha accolto come una figlia. Mi ha detto non mollare, vai avanti e credi nei tuoi sogni. Questo mi ha dato grande forza ", ha detto Carini al telegiornale della Rai. L'atleta delle Fiamme Oro ha ricevuto i saluti anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che si trova a Parigi.

Sono andati insieme all'incontro con Meloni che, per quanto non sia una consolazione per come è finito l'incontro di oggi, è comunque un riconoscimento come sportiva per Carini. Ora comunque è per lei tempo di guardare avanti, archiviare polemiche e quant'altro e pensare al riscatto che, non c'è dubbio, ci sarà.