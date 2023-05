Milano Cortina 2026, scatta il -1000 all'inaugurazione delle Olimpiadi

Proprio nel giorno che intermezza esattamente i due derby di Champions League, validi per l'andata e il ritorno della semifinale, Milano - insieme a Cortina - fa partire il primo vero countdown ufficiale all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Con la giornata odierna, infatti, scatta il -1000 a quel venerdì 6 febbraio quando, allo stadio Meazza, si darà il via alla Cerimonia d'apertura dei XXV Giochi di inizio anno solare. Due Comuni, con il sostegno delle Regioni Lombardia e Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno unito le loro forze per realizzare insieme al mondo dello sport italiano un'edizione memorabile e sostenibile. Il tutto avvalendosi dell'esperienza, della passione e della tradizione italiana negli sport invernali.

Le Olimpiadi di Milano e Cortina si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026; le Paralimpiadi, invece, si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026. Oltre che nelle due città assegnatarie della manifestazione in forma congiunta, le gare si svolgeranno in Valtellina, in Val di Fiemme e ad Anterselva/Antholz. Sarà la prima edizione sportiva invernale diffusa su un'area di oltre 22mila km quadrati. Per più di un mese lo sport mondiale sarà al centro del progetto milanese e cortinese. Più di 3500 atleti giungeranno da 93 Paesi e si contenderanno un posto sul podio per ottenere la tanto agognata medaglia.

Il passaggio di testimone tra Parigi 2024 e Milano Cortina 2026

Saranno 16 le discipline Olimpiche e sei Paralimpiche, distribuite su 18 venues di gara. È prevista una grande novità: il debutto assoluto per lo sci alpinismo ai Giochi. Insieme a questo esordio, il programma olimpico prevede anche biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey sul ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard e sci alpinismo. Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) riconoscerà invece: biathlon paralimpico, curling in carrozzina, para ice hockey, sci alpino paralimpico, sci di fondo paralimpico, snowboard paralimpico.

Dopo gli eventi di ieri - con migliaia di ragazzi protagonisti del -1000 tra Cortina d'Ampezzo, Bormio e Livinio, la festa si sposta adesso sui canali social. Il countdown alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026 farà vibrare di contagioso entusiasmo le pagine social @MilanoCortina2026 con cento popolari citazioni - tratte da canzoni, libri e film - sull'idea di "1000 giorni". Oggi l'Ambasciata d'Italia presso la capitale francese ospiterà la conferenza stampa del Coni in vista di Parigi 2024, a cui parteciperà il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.