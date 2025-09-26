Mondiali di pallavolo, Italia-Polonia vale la finale: quando e dove vedere la gara

Ormai ci siamo, è un appuntamento da non perdere che vale la finalissima ai Mondiali di pallavolo in corso a Manila: gli azzurri dell'Italvolley sabato 27 settembre se la vedranno contro la Polonia, una sfida che si rinnova per l'ennesima volta negli ultimi anni. La netta vittoria degli uomini di De Giorgi contro il Belgio ha dimostrato il valore della nostra nazionale che prova a difendere il titolo mondiale. Dall'altra parte, i polacchi sono una squadra dal valore assoluto che ha vinto 3-0 contro la Turchia ai quarti e non ha alcuna intenzione di cedere il passo così facilmente.

Cosa fare contro la Polonia

" Essere arrivati alle semifinali è qualcosa che ci rende felici e soprattutto non è un risultato scontato considerando anche l’andamento di questo torneo dal quale sono state estromesse squadre molto blasonate alla vigilia, proprio per questo dico che essere tra le prime quattro al mondo è un’emozione fortissima ": sono queste le parole di Giovanni Maria Gargiulo, centrale azzurro dell'Italvolley che ha ripercorso quanto accaduto con il Belgio nel girone eliminatorio. "Sicuramente aver perso la partita, con il Belgio 15-13 al tiebreak, ci ha dato una scossa importante, una motivazione in più e credo che questo si sia visto" , ha aggiunto.

Parlando degli avversari, Gargiulo ha le idee chiare su come affrontare gli avversari. " La Polonia è una squadra straordinaria, sono anni che compete ad alti livelli raggiungendo risultati eccezionali; contro di loro sarà importante, oltre a giocare bene, rimanere concentrati, giocando palla su palla e stare sempre lì attaccati non pensando troppo a quelli che saranno gli errori che potremo commettere. Dovremo giocarcela sempre a viso aperto" .

I precedenti

Sono ben 32 i precedenti tra Italia e Polonia nella pallavolo maschile con un bilancio leggermente a favore dei polacchi che si sono imposti in 17 occasioni, gli azzurri 15 volte. L'ultimo incontro è un ricordo per noi doloroso visto che risale alla finale di Nations League 2025 con la netta vittoria della Polonia 3-0.

Dove (e quando) vedere la gara in tv

La semifinale dei Mondiali di

volley si giocherà sabato 27 settembre con inizio alle ore 12.30 italiane: l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Due e in streaming gratuito su Rai Play. A pagamento, invece, pagamento su Dazn e su Volleyballworld.com.