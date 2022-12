10 trucchi sostenibili per riscaldare la casa

L'abbassamento delle temperature ha spinto verso la definitiva accensione dei termosifoni, un appuntamento imperdibile ma che incide fortemente sul benessere del pianeta. Il riscaldamento domestico contribuisce ad aumentare l'inquinamento cittadino e il surriscaldamento climatico, con relativa emissione di polveri sottili e di sostanze nocive. Una problematica spesso riconducibile all'impiego di apparecchiature, stufe e impianti desueti, ma anche all'assenza di un buon isolamento termico domestico o a un'errata regolazione delle temperature casalinghe. Un insieme di fattori responsabili dell'aumento delle emissioni di CO2, dannose per l'ambiente stesso.

Per aiutare il pianeta e il benessere di tutti è possibile mettere in atto qualche strategia vincente, piccoli gesti quotidiani per agevolare un riscaldamento casalingo ecosostenibile. Una scelta positiva anche per il portafoglio ma, principalmente, per l'ambiente. Azioni facili, perfette da replicare quotidianamente e da insegnare ai più piccoli, così da sensibilizzarli sull'importanza del rispetto nei confronti della terra e delle sue risorse. Ecco i 10 trucchi più utili per scaldare la casa suggeriti dall'ENEA, ovvero l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile.

Impianti e manutenzione

Una revisione periodica degli impianti è d'obbligo, sia per non incappare in multe salate che per agevolare un corretto consumo senza perdite, evitando così di inquinare. Una necessità utile anche per il benessere domestico e per non subire dannose problematiche date dal malfunzionamento di un impianto vecchio.

Accensione e fasce orarie

Ogni zona deve attenersi a una specifica fascia oraria legata all'accensione dei riscaldamenti, con temperature stabilite che è importante non superare così da evitare sprechi o azioni inquinanti.

Tecnologie moderne

Un'opzione utile da sfruttare ovvero sostituire vecchi impianti e materiali ormai desueti, probabilmente responsabili di una continua dispersione di calore. In funzione di acquisti mirati, prodotti tecnologicamente più attuali e per questo meno impattanti. Che consentano anche di risparmiare e di sfruttare sgravi fiscali e bonus economici, come ad esempio caldaie a biomasse, pompe di calore, impianti integrati.

Temperatura casalinga

Regolare le temperature casalinghe è fondamentale per la salute personale e per quella dell'ambiente, puntando a non superare i 20 gradi con due di tolleranza. Anche se 19 gradi possono risultare sufficienti per agevolare un buon clima domestico, così da impedire che l'aria risulti troppo secca per i polmoni. Inoltre un grado in meno equivale a un risparmio annuale di circa 10% sui consumi, e minori emissioni nocive.

Pannelli riflettenti

Un trucco utilissimo ed ecologico ovvero un pannello da porre tra muro e termosifone, così ad impedire la dispersione del calore. Meglio propendere per un articolo riflettente, come ad esempio un foglio di carta stagnola che potrebbe risultare utilissimo.

Cronotermostati

Una scelta utile in grado di agevolare un'adeguata programmazione delle temperature domestiche, sia durante le ore diurne che quelle notturne. Con pause legate ai momenti di assenza, così da impedire che il riscaldamento si accenda inutilmente e con la possibilità di programmarlo prima del rientro casalingo.

Valvole termostatiche

Una proposta caldeggiata dagli esperti, e obbligatoria nei condomini, un articolo utile a rimodulare la circolazione dell'acqua calda all'interno dei termosifoni. Le valvole termostatiche sono utili per non superare la temperatura impostata, mantenendola costante anche a lungo.

Schermare per non disperdere

Impedire che il calore fuoriesca dalla casa, grazie alle soluzioni più immediate ovvero chiudendo tapparelle e persiane durante le ore notturne. Ma anche tende pesanti e paraspifferi, un'opzione valida in grado di trattenere il caldo dentro la stanza.

Evitare di imprigionare il calore

Meglio evitare che il flusso di calore venga imprigionato durante la sua diffusione, per questo è bene non disporre oggetti davanti o sopra i termosifoni. Evitando di posizionare tende, mobili, stendini con abiti bagnati proprio davanti alle fonti casalinghe di calore.

Isolamento termico

Investire per risparmiare, è un'opzione da non trascurare. In particolare quando si parla di isolamento termico degli ambienti, valutando la condizione di salute delle pareti e degli infissi. Si può considerare l'ipotesi di sostituirli con prodotti più moderni, oppure sfruttare bonus e incentivi per isolare le pareti di una casa anche se vecchia.

Le soluzioni sono facili e a portata di mano, magari interpellando anche gli esperti di settore per una scelta mirata e funzionale e apportando modifiche alla routine quotidiana che possono fare bene all'ambiente: ad esempio lasciando aperta la finestra solo per pochi minuti per cambiare aria negli ambienti oppure abbassando la temperatura in casa durante le giornate più calde, preferendo qualche maglione e coperta in più e sorseggiando una bevanda calda così da preservare anche il benessere personale.