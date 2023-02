Estonia, la meta più green

Siete alla ricerca di una destinazione green e del tutto magica? L'Estonia è il posto perfetto da visitare per le prossime vacanze del 2023, e da poco decretata meta più verde della sezione estera, come confermato grazie al Premio Green Travel Award e sancito dal GIST, Gruppo Italiano Stampa Turistica. L'ambito premio è stato consegnato durante il Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, e ha selezionato quelle che sono considerate le eccellenze del turismo sostenibile e responsabile.

L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, dopo aver incoronato la Toscana quale Best Green Destination italiana, ha consegnato all'Estonia l'ambito riconoscimento come Best Green Destination estera, decretando Tallin, la sua capitale, quale European Green Capital 2023. Tutto merito del grande lavoro messo in atto dalla stessa città, impegnata a raggiungere un obiettivo importante: tagliare le emissioni del 40% nel 2030 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050, anche garantendo il trasporto pubblico a tutti i suoi cittadini.

Tallin e la strategia green

Definita la perla del Baltico ecco Tallin, capitale della verde Estonia a pochi passi dal mare e ufficialmente decretata il 21 gennaio European Green Capital 2023 con tanto di passaggio di testimone dalla città di Grenoble. Dichiarata anche Patrimonio dell'umanità dell'Unesco, si presenta con una struttura cittadina medievale ben curata e ottimamente conservata. Da tempo lavora per ampliare le sue aree green in funzione di un'esistenza maggiormente sostenibile, grazie all'ampia presenza di ecosistemi e biodiversità. Queste le parole del sindaco Mihhail Kõlvart: " Le capitali verdi europee devono guidare il percorso verso la creazione di città sostenibili, resilienti e inclusive, dove un ambiente in salute sia la chiave per uno sviluppo economico e sociale bilanciato e armonico".

Gli obiettivi della città puntano verso un'energia più pulita, una mobilità sostenibile e dolce, mezzi pubblici gratuiti già dal 2013, un azzeramento dell'utilizzo del carbone, in tandem con una circolarità economica e un'alimentazione sostenibile. Verranno attivate delle GoGreenRoutes con la collaborazione degli stessi cittadini, che così potranno incentivare una forestazione urbana con tanto di aree green per gli insetti impollinatori. Una cooperazione a 360 gradi che spinge cittadini, amministrazione ma anche turisti verso scelte maggiormente consapevoli.

Estonia, una meraviglia verde da visitare

Non solo Tallin ma tutta l'Estonia è una nazione che punta verso il rispetto della natura, viste la sua ricchezza di grandi estensioni di zone green. Il Paese è all'avanguardia dal punto della digitalizzazione e delle comunicazioni, inserite in modo armonico all'interno di un ambiente con una predominante ecologica e una migliore qualità della vita. Dalle case e all'architettura in legno ecosostenibile, alle tante isole presenti con paesaggi mozzafiato, molti sono i luoghi da fiaba corredati da costruzioni antiche, parchi come Soomaa, Lahemaa, Vilsandi, Matsalu, Karula ed Alutaguse con una rigogliosa e ricca flora e fauna. Non mancano inoltre incredibili aree balneari, ad esempio Muhumaa e Kihnu, con lunghissime spiagge sabbiose e casette colorate. Un luogo imperdibile, perfetto per i tanti viaggiatori green, sempre più proiettati verso un turismo consapevole e rispettoso, e sicuramente meno frenetico o caotico.