Le abitudini che fanno bene al pianeta

Nuovo anno e nuove abitudini, ecco lo spirito giusto per affrontare i prossimi 365 giorni e l'occasione perfetta per scardinare comportamenti e usanze poco ecologiche. Attuare piccole ma importanti modifiche alle azioni del quotidiano può migliorare la qualità della vita, e in particolare contribuire a salvaguardare quella del pianeta terra.

L'introduzione di micro cambiamenti nella routine di sempre permette di liberarsi dalle vecchie abitudini, agevolando una crescita personale in favore di nuovi obiettivi green, limitando al contempo l'impatto sull'ambiente della nostra presenza e riducendo le emissioni di CO2. Sradicare alcuni comportamenti ormai meccanici è il modo migliore per ampliare la propria visuale personale, creando una nuova routine più fluida e immediata, oltre che benefica.

Semplici azioni quotidiane di immediata attuazione, facili ma al contempo benefiche. Ecco quali sono le abitudini green da perseguire e come impattano positivamente sulla salute del pianeta.

Mobilità sostenibile

Scegliere di muoversi senza l'impiego delle automobili è una soluzione importante perché è fonte di inquinamento atmosferico e acustico. Per abbracciare uno stile più sostenibile è importante utilizzare mezzi più ecologici come la bicicletta, camminare a piedi ove possibile, ma anche preferire i mezzi pubblici o condividere i trasporti come nel car pooling e car sharing. Questo riduce l'impatto sull'ambiente, trasformando la mobilità stessa che diventa più sostenibile e intelligente.

Alimentazione consapevole

Un'alimentazione sostenibile assicura maggiore benessere al pianeta, oltre al nostro organismo, grazie all'impiego di tecniche produttive meno invasive, in grado di ridurre il consumo e lo spreco del suolo, dell'acqua e dell'energia, limitando anche la deforestazione, oltre che l'impiego degli allevamenti intensivi e delle sostanze chimiche. Gli acquisti e le scelte alimentari devono risultare maggiormente consapevoli, in favore di cibi più sani ma anche limitando il consumo di alcuni prodotti come ad esempio la carne e il pesce. Secondo uno studio condotto dalla University of Leeds chi segue diete non veg contribuisce a emettere circa il 60% in più di CO2. Per questo anche la FAO sprona a seguire un'alimentazione sostenibile in grado di favorire una maggiore sicurezza alimentare, data dall'acquisto di cibi stagionali e del territorio, e limitando il sovraconsumo alimentare.

Autoproduzione

Due abitudini nuove e anche divertenti, in grado di sollecitare la fantasia personale. L'autoproduzione ha un impatto notevole sulla riduzione delle emissioni di CO2, grazie alla produzione handmade di cibi ma anche di prodotti per la detersione e la pulizia: dal pane ai dolci fatti in casa, dalla coltivazione di un piccolo orto alla creazione di saponi naturali, conserve, marmellate, passando per i prodotti beauty. Creare con le proprie mani agevola un buon risparmio economico, ma principalmente evita il viaggio verso il negozio e l'acquisto di un prodotto proveniente da una zona lontana, magari imballato con svariati strati di plastica e cartone, limitando così le emissioni di CO2.

Limitare la plastica e riciclo

Limitare l'impiego della plastica è importante, ad esempio utilizzando le classiche borracce oppure preferendo le bottiglie di vetro, riutilizzabili e lavabili. Orientando la scelta anche verso un consumo consapevole come bere l'acqua potabile dal rubinetto, oppure facendo rifornimento presso le casette d'acqua di zona. Al contempo è fondamentale riciclare differenziando correttamente i rifiuti in base al materiale, così da limitarne la presenza e l'impatto sull'ambiente. Riciclare offre un nuovo percorso di vita a un materiale di scarto, riducendo così le emissioni di gas serra.

Risparmiare acqua ed energia

L'acqua è un bene prezioso che va preservato, non è una presenza illimitata e per questo è necessario intervenire prevenendo gli sprechi. Ad esempio chiudendo il rubinetto quando non serve, impedendo che scorra quando non è necessario. Ma anche riparando impianti e rubinetti vecchi così da impedire le perdite, lavando le verdure lasciandole in ammollo, impiegando lavatrici e lavastoviglie con parsimonia e a pieno carico, e riutilizzando l'acqua di cottura o del condizionatore per innaffiare. Allo stesso modo è importante non sprecare energia preferendo lampadine LED a basso consumo, acquistando apparecchi elettronici di classe energetica superiore, impiegando ciabatte multipresa con pulsante, spegnendo le luci non necessarie e i dispositivi elettrici quando non in uso.

Attenzione agli acquisti

Per proteggere la salute del pianeta è importante prestare attenzione a ciò che si acquista, puntando, dove si può, sui prodotti riciclati o di seconda mano. Bisogna acquistare con consapevolezza pochi articoli ma utili, meglio se biologici e locali in favore della produzione di zona con emissioni ridotte di CO2. Evitando i packaging elaborati ma scegliendo articoli sfusi, magari riutilizzabili e lavabili più volte, come ad esempio i contenitori per il cibo, le cannucce di metallo, pannolini di stoffa e i sacchetti di stoffa per effetturare la spesa senza stress.

Circolarità degli oggetti e riuso

Ogni oggetto si merita una seconda chance, è tempo di dare uno stop agli acquisti rapidi che portano verso una produzione eccessiva di rifiuti e CO2. Ecco perché un articolo si può riparare, oppure trasformarne l'uso. I rifiuti di cibo si possono compostare, un barattolo di metallo può trasformarsi in un porta penne. Ciò che non viene più utilizzato si può vendere o regalare così da immetterlo all'interno di un percorso circolare che fa bene all'ambiente, e allo stesso oggetto. Ad esempio una vecchia sedia, un passeggino, libri vecchi, abiti e molto altro, che possono così vivere una seconda esperienza esistenziale, ottenere una nuova collocazione, colorazione e anche forma.