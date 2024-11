Ambrogino a "Sheva". Scontro su Meghnagi

Ascolta ora 00:00 00:00

Bocciate - o sarebbe meglio dire neanche discusse al tavolo che si è riunito ieri per scegliere gli «Ambrogini 2024» - le candidature della giornalista e influencer Selvaggia Lucarelli, dell'ex segretario del Pci Enrico Berlinguer morto nel 1984 o della Brigata Ebraica. Saranno premiati invece Andriy Shevchenko, ex bomber del Milan e in campo per eventi benefici a favore dei profughi ucraini (e non solo) e Roberto Cenati, lo storico presidente dell'Anpi Milano da cui si è dimesso a marzo in polemica con la linea nazionale su Israele («improprio parlare di genocidio a Gaza»). Ieri la riunione della Commissione per le Civiche benemerenze coordinata dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, dai capigruppo e dall'Ufficio di presidenza è durata oltre 5 ore. Lo scontro più lungo e acceso è stato sul nome del presidente della Comunita Ebraica di Milano Walker Meghnagi. Dopo i veti della sinistra pro Gaza e la lettera di alcuni esponenti della comunità, lui stesso aveva invitato la Lega a ritirare la candidatura per non essere divisivo (togliendo dall'imbarazzo il Pd). Ma il capogruppo lumbard Alessandro Verri ieri l'ha messo sul tavolo e ha insistito per metterlo ai voti. Buscemi (Pd) ha contestato la votazione su una singola candidatura. Il braccio di ferro e proseguito per un'ora.

Non sarà premiato con l'Ambrogino d'Oro, a sorpeesa, anche il viceispettore di Polizia Christian Di Martino, accoltellato a maggio alla stazione di Lambrate da un marocchino che scagliava pietre contro i passanti, l'agente ha cercato di fermarlo ed è finito in ospedale in condizioni gravissime. Anche la premier Giorgia Meloni era andata a trovarlo. La candidatura era stata presentata dalla leghista Sardone e da Rocca di FdI. Su proposta dell'Ufficio di presidenza è stata approvata una Medaglia alla Memoria di Roberta Guaineri, ex assessore allo Sport e avvocato penalista scomparsa improvvisamente lo scorsa 24 maggio per un malore a soli 57 anni. Quattro le Medaglie alla Memoria: oltre a Guaineri va al fondatore dell'Urania Basket Luigi Cremascoli, ad Antonio Malafarina, giornalista attento alla disabilità, e a Pietro Pastorino, allenatore di marcia. Un attestato alla Memoria ai Piccoli Martiri di Gorla e i loro genitori. Grande Medaglia d'Oro all'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale che ha compiuto 90 anni.

I 15 Ambrogini o Medaglie d'Oro, oltre ai nomi già detti, saranno consegnati il 7 dicembre al teatro Dal Verme a Marina Tavassi, ex presidente della Corte d'Appello di Milano, all'ex staffetta partigiana Sandra Gilardelli di 99 anni, ad Anna Lorenza Gorla, vedova dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, alla ricercatrice universitaria e fondatrice della casa editrice Iperborea Emilia Lodigiani, alla dirigente scolastica Milena Piscozzo, al fondatore dell'associazione musicale Secondo Maggio Gianni Bombaci, ad Alba Ulla Manzoni, attivista del Giambellino, a Francesco Casile, imprenditore nel campo della moda e cavaliere della Repubblica, a Stefano Sala ad di Publitalia '80, ad Antonia Madella Noja del Centro Tog, a Giovanna Di Rosa, magistrato e giudice di sorveglianza, e a Mario Donadio, informatico e volontario, e Francesco Tambasco presidente di Mediolanum Soccorso.

Venti gli Attestati: alle associazioni Acacia Amici Arte Contemporanea Italiana, Le Soste, Libertà e Giustizia, Vigili del Fuoco Sezione di Milano, Pubblica Assistenza Milanese, e Puntozero, Centro Regionale Trapianti del Policlinico di Milano, al fotografo Andrea Cherchi, cooperativa sociale Bee.4 altre menti e Pandora, Cucina Beteavon.

Ancora: Filarmonica della Scala, Fondazione Alessandro Maria Zancan Onlus, Fondazione Bagatti Valsecchi, Fondazione Ronald McDonald, - Libraccio, Gianandrea Nodesa, Organismo di Composizione della Crisi, Roberta Tagliavini (mercante d'arte e conduttrice tv). I Verdi puntano i piedi e strappano un attestato per l'associazione sportiva Sant'Ambroeus composta da richiedenti asilo e rifugiati.