Anche i creativi mangiano: a tavola con la Design Week

È in arrivo la settimana più calda dell'anno a Milano, perfino più di luglio: è la Design Week che dento ma soprattutto fuori dal Salone del Mobile coinvolge molti quartieri e porta in città decine di migliaia di creativi di ogni risma. Gente che, malgrado outfit talvolta bizzarri, deve anch'essa mangiare e bere. In locali, sia chiaro, belli a sufficienza: altrimenti meglio il digiuno. Ma il rischio non c'è, la città si attrezza senza problemi.

Ristorante Famiglia Rana Un temporary restaurant che da sette anni allieta i designer accorsi a Milano è quello che vede il connubio creativo tra la famiglia Rana e Antonio Marras. Lo stilista sardo provvede a una raffinata mise en place ispirata alla sua Alghero in uno spazio magnifico a cui si accede attraverso un giardino segreto. Alla cucina pensa Francesco Sodano, lo chef del ristorante stellato della famiglia Rana ad Oppeano nel Veronese. Il locale funzionerà dal 6 al 12 aprile a colazione, a pranzo, all'apertivo e a cena con un menu degustazione a 130 euro. In via Cola di Rienzo, 8. Prenotazioni al 3456198431 e ristoranterana@rana.it.

Morelli Bulk Il locale dello chef Giancarlo Morelli in zona Chinatown (via Fioravanti 4) propone per la Design Week una serie di appuntamenti dedicati ognuno a un drink d'autore firmato dal bar manager Erik Calati e a un tema declinato anche in musica. Si parte lunedì 7 con gli anni Venti e il cocktail Ruggente. Poi l'8 gli anni Cinquanta e il Mario Rossi, il 9 gli anni Settanta e lo Ziggy, il 10 gli anni Ottanta e il Mirror Ball, l'11 aprile gli anni Novanta e il Punch on the Beach e il 12 il 2000 e il Last Dance. Le domeniche, 6 e 13 aprile, saranno aperte al pubblico con una playlist selezionata.

Bar Brera Restiamo nella mixology con questo locale nel cuore del quartiere più esclusivo della città (via Brera, 23). Per la Milano Design Week sarà proposto un il signature Cocktail Brera, un omaggio alla storia e all'anima artistica del quartiere. È a base di ingredienti della distilleria milanese Branca. Al drink è collegato anche un concorso fotografico tra i clienti, i cui scatti saranno valutati da una giuria specializzata.

Sant Ambroeus Un locale senza tempo in corso Matteotti 7, che accoglie i clienti fin dalla mattina con proposte per la colazione, spuntini, light lunch o business lunch, per poi proseguire con l'aperitivo serale e concludere con una cena. ll locale si affaccia sotto gli eleganti portici di Corso Matteotti con uno spazio all'aperto, circondato da piante sempreverdi, godibilissimo nelle belle giornate.

Lubna Contemporaneissimo invece questo locale aperto pochi mesi fa in zona Fondazione Prada (via Vezza d'Oglio, 14), all'interno dello spazio eventi Magma. Un «listening restaurant» che dà molto spazio alla musica e che è dominato da un bancone di 15 metri. La cucina, firmata dallo stellato Enrico Croatti, è tutta alla griglia, cocktail e dolci compresi.

Clotilde Brera Torniamo in Brera con questo locale elegante e romantico che affaccia su piazza San Marco (in questi giorni apre la terrazza) e che propone una cucina di tradizione italiana con twist contemporanei. Lo chef Angelo Pisani sceglie di non reinterpretare i piatti ma di proporli nella loro versione autentica e questo piace molto ai clienti. Piazza San Marco 6.

La Jungle de Plein Bellissimo lo spazio di questo ristorante al numero 17 di via Manin,

tra i giardini Montanelli e Moscova che propone la cucina vegana, anzi «dirty vegan» perché gli accostamenti sono audaci e sorprendenti. Il locale punta forte sugli spaghetti, classico italiano come non l'avete mai visto.