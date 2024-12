Arriva il Picasso dei macaron. Pierre Hermé apre a Centrale

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato un regalo di Natale decisamente goloso per il milanesi e per i viaggiatori, l'apertura qualche giorno fa alla stazione di Milano Centrale, al piano binari, di una piccola boutique di Maison Pierre Hermé Paris, la il marchio del grande pasticciere alsaziano noto tra l'altro per i macaron che alcuni considerano i migliori di Francia. È il primo punto vendita di Hermé in Italia e un passaggio importante nel percorso di internazionalizzazione della boutique, reso possibile dalla collaborazione tra SSP Frabeli, leader nella ristorazione per i trasporti, e Grandi Stazioni Retail.

All'interno della boutique, i viaggiatori potranno scoprire i macaron, alcuni classici come il celebre Ispahan (rosa, lampone e litchi) e altri inediti, come Infiniment Vanille e Infiniment Chocolat Paineiras oppure il Mogador con cioccolato al latte e frutto della passione. Ad accompagnare i macaron ci sarà un esclusivo menu di bevande signature. «Milano, culla di cultura e raffinatezza, incarna valori di eleganza e modernità che si abbinano perfettamente alla nostra visione della pasticceria», spiega Hermé. «L'apertura di questo nuovo punto vendita alla Stazione Centrale di Milano rappresenta l'unione perfetta tra lo stile e l'eleganza francese e la forza e vitalità italiana», aggiunge Gérard d'Onofrio, direttore generale SSP Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia.

Pierre Hermé, 63 anni, alsaziano di Colmar, è considerato il «Picasso della pasticceria».

Esponente di una famiglia di pasticcieri da quattro generazioni e allievo del grande Gaston Lenôtre, è considerato il modernizzatore della pasticceria, grazie a un suo metodo di lavoro che si basa su alcuni pilastri come evitare decorazioni eccessive se non inutile e utilizzare lo zucchero come una spezia in grado di esaltare altri gusti.

La boutique è aperta tutti i giorni dalle 6,30 alle 20.