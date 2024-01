Le opere sociali e pubbliche realizzate in Istria tra il 1933 e il 1937

Una mostra fotografica ma anche un convegno organizzato dall'Associazione Culturale Movimento nazionale Istria Fiume Dalmazia, sul filo della Rotta Culturale Atrium, che ha dato vita ad un itinerario turistico e culturale con l'obiettivo di indagare sulle funzioni originarie, le qualità architettoniche e le implicazioni storiche e socio-politiche di queste opere che hanno segnato la memoria europea.

Un progetto unico

Un incontro e un progetto che ha focalizzato l’attenzione sulle architetture dei regimi totalitari con oltre 50 quadri che rappresentano immagini prese dal volume stampato a Pola nel 1938, dalle Edizioni F. Rocco, trasformate in opere in bianco e nero di strutture architettoniche come strade e acquedotti realizzate in Istria nel periodo dal 1933 al 1937.

Particolarmente significativa la rappresentazione della cittadina mineraria di Arsia/Rasa, nelle vicinanze di Albona/Labin inaugurata nel 1937 e progettata dall'Architetto triestino Gustavo Pulitzer Finali. Quest'opera in particolare, rientra a pieno titolo nella Rotta Culturale europea, a cui è statao data un'ampia rilevanza durante il convegno.

Una riflessione sul passato

L'incontro, che si è tenuto presso il Circolo Filologico Milanese, ha voluto offrire al pubblico un'opportunità unica di riflessione sul passato, aprendo uno spazio di discussione su tematiche che uniscono storia, architettura e memoria collettiva e stimolando il dialogo e la consapevolezza intorno a un periodo cruciale della storia europea, proponendo un approccio che si basa sulla conoscenza e sulla comprensione delle radici del nostro passato.

Importanti presenze

Tanti sono stati i relatori che nelle loro varie funzioni hanno toccato argomenti diversi che hanno ampliato la visione del periodo, portando i presenti ad immergersi nella storia e nei movimenti politici dell'epoca. A partire dal Dott. Carlo Cesare Montani, Esule Fiumano, Storico e Pubblicista, dell'Opera Nazionale per i Caduti senza croce, che ha approfondito il tema delle cave in Istria e del materiale utilizzato per la costruzione della Cittadina Mineraria di Arsia.

Il Prof. Alexandro Rossi, docente del Dipartimento di Storia delle Relazioni Internazionali dell'Università Meier di Milano, che ha affrontato la questione della bonifica del lago d'Arsa, mettendo in luce gli sforzi per plasmare il territorio nella realizzazione delle nuove opere. L'Avv. Paolo Sardos Albertini, Presidente della Lega Nazionale - Trieste, che ha evidenziato le politiche e le azioni prese che hanno caratterizzato il periodo.

E ancora l'Arch. Gabriele Pagliuzzi, Presidente del Parco Espositori Novegro di Milano, che ha parlato del turismo in Istria fondamentale per la promozione e la fruizione di questi movimenti. Marco Fornasir, Presidente dell'Associazione Triestini di Milano, che ha analizzato il contesto urbanistico di Pola e le scelte che hanno guidato la pianificazione della città, e infine Maria Antonietta Marocchi. Figlia di esuli da Capodistria, ha letto la relazione del Prof. Tullio Vorano, Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità degli Italiani di Albona/Labin - Croazia, concentrandosi sulla costruzione dell'Acquedotto istriano e portando testimonianze preziose dal capo cantiere di suo padre, che ha contribuito attivamente alla realizzazione di quest'opera.

Il tutto è stato moderato dal Dott. Enrico Marcora, Consigliere del Comune di Milano per Fratelli d'Italia. L'evento è stato possibile anche grazie al patrocinio di Trieste Fiume Dalmazia Zara che con il loro impegno hanno testimoniato il sostegno e l'interesse per la valorizzazione della storia e della cultura legate a queste opere nel contesto istriano.