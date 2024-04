Miart, assegnati i premi acquisizione e commissione

Miart 2024, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, in corso fino a domenica 14 aprile all’Allianz MiCo Milano, ha annunciato i vincitori dei premi acquisizione e commissione: Fondazione Henraux Sculpture Commission, Premio Orbital Cultura – Nexi Group, Premio Matteo Visconti di Modrone, SZ Sugar miart Commission, Premio Massimo Giorgetti.



La seconda edizione di Fondazione Henraux Sculpture Commission che prevede la commissione di un'opera in marmo da esporre, durante l'Art Week 2025, presso un'istituzione pubblica di Milano, è stata affidata a Anna Boghiguian (1946, Cairo, Egitto) nello stand di Galleria Franco Noero (Torino) in sezione Portal. Il premio prevede un riconoscimento in denaro e l’attivazione di una residenza presso l'azienda Henraux a Querceta di Seravezza (Lucca) dove l’artista si confronterà con maestranze storiche e tecnologie innovative per realizzare il progetto. La giuria internazionale spiega: “Le opere di Boghiguian offrono uno sguardo poetico della condizione umana e sono capaci di offrire interpretazioni uniche ed appassionate del nostro mondo. Sperimentazione, libertà ed inclusione definiscono una ricerca estetica preziosa nei temi e nelle connessioni.

Abbiamo deciso di premiare quest'artista straordinaria per la ricchezza del suo linguaggio espressivo, in grado di intrecciare emozioni e valori sociali tra passato e presente”.

Giunto alla sua seconda edizione il– unico riconoscimento a miart dedicato esclusivamente allaallo scopo di dotare i musei storici italiani di immagini contemporanee di alta qualità – seleziona(1941, Cesena, Italia) presente con Viasaterna (Milano) nella sezione Established a cui commissionare un lavoro di documentazione fotografica, con un riconoscimento di 10.000 euro, degli esterni e degli spazi comuni del Castello Sforzesco (polo museale a cui è dedicata questa edizione del premio realizzata in collaborazione con il Comune di Milano in occasione di Milano Art Week).La giuria motiva così la commissione: “La carriera di Guido Guidi ha costantemente intrecciato i temi dell'architettura e dello spazio antropizzato, facendo del suo intero corpus fotografico un fondamentale strumento di indagine sul rapporto tra individui, oggetti, infrastrutture ed edifici, nonché sulle modalità della loro rappresentazione. Alla luce di questa evidenza, la giuria riconosce lo straordinario valore di una committenza che porterà alla realizzazione di opere che forniranno un'interpretazione tanto radicata quanto imprevedibile di un luogo come il Castello Sforzesco, primo monumento milanese a diventare soggetto di un lavoro di Guidi, il cui valore storico si riverbera nella molteplicità delle sue funzioni nel presente. Privo di qualsiasi intento decorativo o ornamentale, il lavoro di Guidi promuove un atteggiamento di studio nei confronti del mondo che si traduce in un indispensabile esempio per i suoi osservatori. Fondate esclusivamente sul linguaggio della fotografia, le opere di Guidi sfidano l'apparenza, privilegiano l'approfondimento alla superficie e sono il frutto di un punto di vista sempre chiaro e riconoscibile, facendo della presa di posizione dell'autore un elemento essenziale, distintivo e di cruciale importanza nell'attuale panorama artistico e sociale”.

In memoria del presidente della Fonderia Artistica Battaglia, ilcon un valore di 10.000 euro è stato assegnato a(1983, Forlimpopoli, Italia) a miart con la galleria Lia Rumma (Milano - Napoli) nella sezione Established che avrà la possibilità di realizzare la sua opera in Fonderia Artistica Battaglia, con l’assistenza degli artigiani che vi operano. La giuria motiva così la sua scelta: "Riconoscendo il valore della sua ricerca pluriennale nella pratica scultorea. La giuria conferisce il premio nella convinzione che il confronto con una materia nuova per l'artista come il bronzo aprirà nuovi interessanti percorsi all'interno della sua ricerca”.

È il progetto dirappresentato da Corvi-Mora (Londra) quello risultato essere il più meritevole, aggiudicandosi così la prima edizione didal valore di 5.000 euro. Per la prima volta nella storia della manifestazione e della casa editrice musicale SZ Sugar ,attraverso una Open Call di libera interpretazione, è stata commissionata a un artista la produzione di un'opera d'arte sulla prima pagina di uno spartito. Per questa edizione è stato scelto, racconto mimico per mezzosoprano, 8 mimi, balletto e orchestra composto tra il 1952 e il 1959 da Luciano Berio con testi di Italo Calvino che narra della vita dell'annoiata società borghese agitata dalla fuga di una pulce dal suo domatore: una critica sociale mossa dai due artisti verso la fissità degli anni Cinquanta. L’opera selezionata, realizzata, è stata presentata in fiera nello spazio dedicato alla casa editrice musicale.(1991, New York, Stati Uniti), a miart con Andrew Kreps Gallery, (New York) nella sezione Established, l’artista selezionata per seconda edizione delche nasce dalla volontà di Massimo Giorgetti di supportare giovani artisti all'inizio della propria carriera. Il premio del valore di 5.000 euro assegnato come sostegno alla pratica e ricerca è stato attribuito dalla giuria con questa motivazione: “I lavori di Isabella ci hanno emozionato perché ci hanno ricordato la nostra infanzia. Nel nostro presente digitale, le composizioni scultoree dell'artista sembrano cristallizzare nei loro elementi fisici - un rastrello, un paralume, dei bulloni... - frammenti di esperienze marginali ed episodi familiari in nuove forme: sono totem sorprendenti che emanano un senso di durata e recupero, in un equilibrio magico tra passato e futuro. In queste opere ho trovato vita e umanità, cura e memoria”.