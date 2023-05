Che tempo che fa chiude: Littizzetto lascia la Rai con un bel "tesoretto"

Come Fabio Fazio, anche Luciana Littizzetto non ha molto di cui piangere dopo la notizia del suo trasferimento dalla Rai a Discovery insieme al suo sodale televisivo. I suoi diciott'anni consecutivi al fianco dell'ormai ex conduttore di Che Tempo Che Fa, tutte le domeniche sere da settembre a maggio tra Rai3 (soprattutto), Rai1 e Rai2 (senza contare le due edizioni del Festival di Sanremo), sono stati infatti a dir poco redditizi per la comica torinese. Il suo quasi ventennio televisivo, che terminerà proprio questa sera, è stato ben remunerato dalla televisione di Stato e questo ha contribuito all'edificazione di un suo piccolo "impero" di mattoni e terre costruito negli anni sborsando cifre consistenti: se possibile, molto più rilevante di quello di Fazio di cui è stata sempre immancabile ospite.

Gli attacchi al governo Meloni

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Dopo la comunicazione ufficiale dell'addio alla televisione pubblica, Fazio e la Littizzetto non hanno mai risparmiato battute e allusioni a questo loro trasferimento. La scorsa domenica, per esempio, Lucianina aveva parlato esplicitamente di essere stata cacciata dalla Meloni stessa, con quella battuta da martire (tra l'altro non esattamente felicissima) su Francesco: " La Meloni è andata dal Papa, come mai? Ma vorranno mandare via anche lui? ". Una frase che non aveva completamente né capo né coda, in quanto non c'è stato proprio nessuno ad averli mandati via; se non loro stessi con la propria scelta detatta da meri interessi di mercato. In ogni caso, economicamente parlando, non ci hanno per niente rimesso. Anzi...

La carriera della Littizzetto

Prima della "liason" tra i due, la Littizzetto aveva trovato la popolarità grazie a Mai dire gol alla fine degli anni '90. Poi Zelig, Le Iene, Mai dire Domenica l'avevano ulteriormente resa famosa. Un personaggio soprattutto di Mediaset che, solamente nel 2005, ha imboccato la strada di mamma Rai. Qua è Fabio Fazio che la chiama come intermezzo comico in una trasmissione che voleva assomigliare sempre di più agli storici show tv americani alla David Letterman. Prima del suo inserimento c'erano già stati i vari Paolo Rossi, Teo Teocoli, Antonio Cornacchione, ma la Littizzetto prenderà parte a una collaborazione che non sarà più semplicemente saltuaria, ma sostanzialmente sempre fissa. Ma quanto ha guadagnato in tutto questo tempo Luciana Littizzetto grazie a Che Tempo Che Fa?

Stipendio e patrimonio immobiliare

Secondo quanto hanno riportato diverse fonti ben informate, ogni stagione la conduttrice e comica piemontese avrebbe intascato all'incirca 800mila euro: 20mila ogni puntata (circa 20 minuti di presenza), per circa 40 puntate ogni anno. Insomma, i conti sono presto fatti: quasi 14 milioni e mezzo guadagnati in questo lunghissimo periodo di monologhi sulla politica e sull'attualità. Ma a fare i conti in tasca in queste ore è stato il sito di Affari Italiani che ha riportato un conto sui suoi possedimenti immobiliari. Da una visura catastale aggiornata, infatti, si nota come la Littizzetto possieda 7 abitazioni con 29 vani complessivi a Bosconero (comune italiano del Torinese). Nella stessa località ha anche la proprietà di 3 magazzini e 3 garage oltre a parti di 5 terreni di bosco ceduo, pascolo cespugliato e seminativo irriguo che si estendono per 4.600 metri quadrati.

L'attrice di tv e cinema ha acquistato parti di due terreni anche nel comune di Feletto (sempre nel in provincia di Torino) adibite a bosco misto e prato irriguo e ha investito molto sul mattone anche nella sua città natale. Stando poi sempre a quanto scrive Affari Italiani, a Torino possiede infatti ben 16 appartamenti per complessivi 83 stanze, quasi tutti in piena proprietà. E nel capoluogo piemontese non mancano 5 garage e 2 magazzini. A Milano in portafoglio c'è solo un piccolo appartamento in pieno centro. E per quanto riguarda le proprietà "mobiliari"? La Littizzetto aveva solo lo 0,01% di Banca Sella, che è stato venduto a fine del 2022. Occhio però a non informare il Partito Democratico, che vorrebbe una bella patrimoniale per "colpire" innanzitutto i più ricchi. Anche per la povera (si fa per dire) Littizzetto sarebbe un bell'esborso.

Cosa succederà ora con Discovery

Ora, dal prossimo autunno, partirà quindi la nuova esperienza televisiva di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul Canale Nove. Da quando il 14 maggio è stato comunicato ufficialmente il trasloco dei due dalla Rai a Discovery sono uscite poi alcune informazioni sull'ingaggio del conduttore ligure: la sua firma è stata posta su contratto quadriennale da 2,5 milioni di euro netti l'anno. Tenendo conto che, conti alla mani, lui quindi andrà a guadagnare quasi 900 mila euro in più ogni dodici mesi rispetto all'accordo con la televisione di Stato, chissà se - in proporzione - anche la Littizzetto avrà modo di vedersi adeguato in Warner Bros. il compenso che ha ricevuto in tutti queti lunghi anni da Viale Mazzini.