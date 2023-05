"Bello ciao". La triste dedica al governo di Fazio e Littizzetto nel loro addio alla Rai

Era complicato trovare un modo più brutto e più triste per la combricola di Che Tempo Che Fa per dare l'addio pubblico alla Rai, ma l'ultima puntata del programma è riuscita a ottenere questo straordinario risultato. Sì perché, per tutte le tre ore abbondanti del "The last dance" di Fabio Fazio & company su Rai3, c'è stata la netta sensazione che i personaggi del cast fisso della trasmissione dovevano sfogare tutte le loro frustrazioni represse che si portavano addosso almeno da qualche mese a questa parte. Se non fosse stata per la straordinaria presenza di Sir Anthony Hopkins, questo si poteva tranquillamente classificare come il peggiore episodio di tutti i 20 anni del programma televisivo.

Il monologo di Serra è solo un attacco al centrodestra

In apertura di puntata, ci pensa lo storico autore televisivo (e attuale editorialista di Repubblica) Michele Serra a lasciare il suo personale "testamento" da tubo catodico: " C'è un brutto clima. Recriminatorio. Meschino. C'è la tendenza a incasellare tutto dentro una griglia che è al tempo stesso troppo piccola e troppo vaga: la politica, per la precisione la politica dei partiti, del sottogoverno, dei palazzi romani, degli amici degli amici, così che tutti siano costretti a sentirsi in debito con qualcuno ", sostiene nel suo monologo. E poi ancora: " È giunta l'ora di una riflessione - chi può permettersela. Finché alla Rai comanderanno i partiti, nominando i dirigenti – perfino il direttore di Isoradio, notizie sul traffico – l'atmosfera sarà tossica ". Una prontezza di riflessi pazzesca per uno che collabora in Rai da quasi cinquant'anni: accorgersi che la televisione di Stato è comandata dalla politica solo quando al governo c'è il centrodestra è veramente geniale. Chissà se Serra aveva urlato tutta questa indignazione in tutti i decenni in cui al governo nazionale c'è stato il Partito Democratico e i suoi progenitori mentre nominavano i direttori Rai.

La desolante lettera della Littizzetto contro il governo

Poi, ovviamente, tocca a Luciana Littizzetto dare vita al suo ultimo duetto comico, con Fazio sua spalla, alla Rai. Dopo diverse (e prevedibilissime) battute sul trasloco dei due - con tutti i vari accessori di arredamento annessi - ecco la punzecchiatura politica. Si parla del G7 a Hiroshima e la comica torinese non si lascia sfuggire l'occasione di deridere Giorgia Meloni, definita la " badante di Biden ". Anzi: il presidente degli Stati Uniti d'America e il capo del governo sono rispettivamente " il nonno di Heidi e Heidi ". Ma la gag più avvilente è la lettera che Lucianina dedica all'intera azienda Rai. Nella lunga missiva letta ad alta la voce, la Littizzetto dice di non avere superato " la crisi del settimo governo ". Dopo di che è un tutto un autoincensarsi, tra il serio e il faceto: " Sono stati anni di grandi ascolti, di ospiti importanti " duranti i quali "abbiamo resistito grazie ai milioni di telespettatori e grazie al nostro impegno. E non grazie ad altro ". Giusto per comprendere l'enorme gratitudine verso chi li ha fatti lavorare.