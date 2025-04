Costa Concordia, Schettino rinuncia alla richiesta di semilibertà

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino ha oggi rinunciato alla richiesta di semilibertà. Questa era stata avanzata dal precedente avvocato Paola Astarita, sostituto dall'attuale legale l'avvocato Francesca Carnicelli. L'ex comandante sta ancora scontando una condanna a 16 anni di reclusione per il naufragio della nave da crociera Costa Concordia.

La motivazione

" Questa mattina abbiamo rinunciato alla richiesta di semilibertà perché ci sono difficoltà con la proposta lavorativa che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso e il tribunale si è pronunciato con il non luogo a procedere " ha fatto sapere la nuova legale che ha poi aggiunto: " La rinuncia è stata fatta da Schettino e la decisione di chiudere il procedimento è arrivata da lui perché non c'erano le condizioni. Se in futuro ci saranno i presupposti per riproporla, lo faremo ".

La sue condizioni carcerarie

A 13 anni di distanza dal naufragio della Costa Concordia, al momento l'ex comandante ha maturato il termine che gli consente di accedere a misure alternative al carcere e grazie alla condotta mantenuta. Al momento Schettino può usufruire dei permessi premio e un lavoro all'interno del carcere.

La condanna a 16 anni era arrivata per lui il 15 febbraio del 2015, confermata anche dalla corte d'appello di Firenze. La sentenza era poi diventata definitiva il 12 maggio 2017 in Cassazione. Nel caso futuro in cui venisse concessa la semilibertà, potrebbe lasciare il penitenziario durante il giorno per un lavoro esterno.

Il naufragio della Costa Concordia

Era il 13 gennaio del 2012 quando l'ex comandante della nave da crociera Costa Concordia decise di cambiare rotta per avvicinarsi alla costa ed esibirsi in

quello definito un "inchino" davanti al centro abitato dell'Isola del Giglio. Alle 21.47, però, la Costa Concordia colpì uno scoglio e iniziò l'affondamento della nave. Trentadue furono le persone decedute e centinaia i feriti.