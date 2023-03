Gli eco-vandali "pretendono" l'assoluzione. Ma chiedono soldi per le spese legali

O l’assoluzione o niente: così, riassumendo, gli attivisti della colonna torinese di Extinction Rebellion nell’opporsi alla richiesta di archiviazione per la “particolare tenuità” del fatto. Chiedono quindi che il processo vada avanti (con ulteriori spese per lo Stato) per raggiungere il loro desiderata: l'assoluzione con formula piena. Salvo poi chiedere ai loro sostenitori di donare soldi per le spese legali. “Chi lotta per la giustizia climatica non è un criminale”, il loro mantra. L’episodio risale al dicembre del 2022, un blitz sventato in extremis dalle forze dell’ordine.

Il blitz (sventato) di Extincion Rebellion

Lo scorso 7 dicembre un gruppo nutrito di attivisti di Extinction Rebellion fu bloccato dalle forze di polizia in corso Inghilterra, nella zona del grattacielo di Intesa Sanpaolo per biasimare gli investimenti in petrolio, gas e carbone da parte della banca. I venti manifestanti erano pronti ad avviare una azione “dimostrativa, pacifica e non violenta” . Nonostante le presunte buone intenzioni, 7 denunce per possesso d’arma e 13 denunce per “manifestazione non autorizzata che non si svolse e per tre estintori pieni di colore rosso” . Un’iniziativa di protesta sulla scia di quelle dei giorni precedenti, che portarono gli eco-vandali ad attaccare il Teatro alla Scala a Milano. Pochi giorni prima, a Torino, alcuni ambientalisti versarono del liquido a base di carbone vegetale nelle vasche delle due fontane monumentali di piazza Cln.

"Chi lotta per la giustizia climatica non è un criminale"