L'addio di Fazio e le mosse del super manager: chi c'è dietro lo strappo

Dietro al passaggio di Fabio Fazio a Discovery c'è lui. Anche stavolta. Fare, disfare, indirizzare e consigliare è infatti il suo lavoro. E lo fa molto bene, scegliendo di starsene lontano dai riflettori, dietro le quinte. Beppe Caschetto è l'influente agente televisivo che segue gli interessi artistici di molti personaggi noti dello spettacolo e del giornalismo. Tutti o quasi con simpatie progressiste. Tra di essi spicca in particolare il conduttore di Che tempo che fa, balzato ora al centro delle cronache per il suo addio alla Rai raccontato da molti come una cacciata, come un'epurazione perpetrata dai nuovi cattivissimi vertici di Viale Mazzini o addirittura dal governo. Macché: il cambio di casacca è stato piuttosto l'ennesimo colpo messo a segno dal presentatore con il supporto dell'abile manager modenese.

Tra gli addetti ai lavori televisivi in molti parafrasano: nei palinsesti non si muove foglia che Beppe Caschetto non voglia. E questo perché l'autorevole agente dei vip ha a disposizione una scuderia di personaggi tale da poter decretare (più o meno direttamente) il successo di una trasmissione o di uno spazio televisivo. Dell'agenzia Itc2000, gestita per l'appunto dal manager modenese assieme alla moglie e alla figlia, fanno parte - oltre al già citato Fazio - anche la talentuosa Virginia Raffaele, Sabrina Ferilli, Stefano De Martino, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Geppi Cucciari, il duo comico Luca e Paolo, Maurizio Crozza. E poi Enrico Brignano, Maurizio Lastrico, Pif, Neri Marcorè, Enrico Bertolino, Brenda Lodigiani, Fabio Volo, Pif, Stefano Bollani e Alessia Marcuzzi. Un lungo elenco di volti di nomi che consente a Caschetto di vedere i propri assistiti in quasi tutte le fasce dei palinsesti. Specialmente le più prestigiose.

Qualcuno avrà poi notato che alcuni degli artisti sopra citati erano spesso ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (anche quest'ultima seguita dalla Itc2000): nulla di cui stupirsi, in tv - piaccia o meno - funziona così. Nel 2020 l'allora Ad Rai Fabrizio Salini aveva promulgato delle norme proprio per regolamentare lo strapotere degli agenti televisivi, stabilendo che questi ultimi non potessero rappresentare più del 30% degli artisti ricompresi un una produzione televisiva. Pare che quelle linee guida non abbiano avuto grande seguito. Tornando invece a Caschetto, va aggiunto che il manager segue anche gli interessi televisivi di diversi giornalisti, anche in questo caso non propriamente di destra: Lucia Annunziata, Giovanni Floris, Lilli Gruber, Corrado Formigli, Massimo Gramellini, Daria Bignardi, Luca Telese.

E nella medesima scuderia di artisti c'è anche Roberto Saviano, che proprio nei giorni scorsi si era stracciato le vesti per la "cacciata" di Fabio Fazio dalla Rai. Ma, oltre al fatto che quella del "martirio" faziesco è una balla, riteniamo invece che quella effettuata dal conduttore ligure sia stata piuttosto un'operazione televisiva come tante ce ne sono, non priva di legittimi interessi personali (sarebbe stato strano il contrario). Su Discovery, infatti, il presentatore avrà un'adeguata remunerazione e non troverà certo un ambiente ostile, grazie anche al supporto del proprio attento manager. Sul Nove (rete del medesimo gruppo televisivo) ad esempio c'è già Maurizio Crozza e chissà che in futuro non arrivi qualche altro nome di peso. Sembra infatti che il tele-mercato estivo possa riservare altre sorprese.

Peraltro, secondo indiscrezioni, Discovery starebbe sondando il terreno per una possibile fusione con La7, rete che attualmente ospita molti personaggi gestiti da Caschetto: per il broadcaster americano, che già vanta un ampio ventaglio di canali, sarebbe un colpo significativo. Ma - eventualmente - tempo al tempo. Intanto anche gli influenti agenti della tv stanno a guardare con particolare interesse.