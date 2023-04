Da Fedez alla Lamborghini: quanto costano le uova di Pasqua dei vip

L'uovo di Pasqua? Meglio quello degli influencer. A dirlo sono gli acquirenti. A trainare il mercato delle uova di cioccolato, infatti, sono i vip, che prestano il loro nome (e volto) alle aziende dolciarie che producono uova firmate, che vanno letteralmente a ruba. E mai come quest'anno i volti noti del web si sono prestati a sfornare uova e collaborazioni: da Fedez a Elettra Lamborghini fino a Clio Make Up e ai Me contro Te.

Ma quanto costano le uova di cioccolato firmate dagli influencer? Il prezzo generalmente superiore alle uova classiche, ma i gadget contenuti all'interno dell'involucro di cioccolato sembrano ripagare gli acquirenti della spesa. In alcuni casi, poi, l'acquisto consente di fare anche beneficenza, ma occhio ai dettagli dell'iniziativa, che spesso non va in base alle uova vendute.

Cantanti e vip

Elettra Lamborghini è l'influencer che più ama associare il suo nome alla Pasqua. Per il secondo anno consecutivo la cantante ha messo sul mercato il suo uovo di cioccolato (al latte) con la collaborazione di Walcor, puntando su tre differenti formati (130 gr, 280 gr e 320 grammi) oltre a due edizioni speciali, una con peluche a cuore e l'altra con una box maculata. I prezzi? Da 6,90 euro a 95 euro per l'edizione limitata.

Dopo l'uovo della Ferragni, anche Fedez ha voluto lanciare sul mercato il suo prodotto al cioccolato puntando su un packaging accattivante. All'interno dell'uovo di Fedez (disponibile in due formati da 180gr e 250gr) si possono trovare solo sorprese per smartphone e, con la vendita delle uova, il rapper ha voluto sostenere la fondazione TOG. Ma la beneficenza, come in altri casi, non è legata al numero di prodotti venduti né a percentuali sul costo di acquisto, che oscilla tra 9,90 euro e 14,99 euro.

Youtuber e influencer

Più contenuta l'offerta della beauty influencer Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, che con la collaborazione di Giochi Preziosi ha lanciato sul mercato il suo uovo di cioccolato nell'unica versione da 280 grammi con un costo di 12,50 euro. Anche Clio ha deciso di associare l'iniziativa commerciale a una benefica, devolvendo in beneficenza una somma prestabilita a supporto di Operation Smile, associazione di medici che si occupa di bambini e adulti nati con malformazioni del volto. Spopolano, infine, le uova di cioccolato dei beniamini di Youtube e Tik Tok. Da Sofì e Luì (i mitici Me contro Te) a Charlotte M fino al gamer Lyon. I prezzi di questi prodotti dolciari firmati arrivano a costare anche 19,90 euro ma i fan sembrano non volere badare a spese pur di accaparrarsi un uovo di cioccolato firmato dai loro personaggi preferiti.