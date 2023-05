"I disastri dell'alluvione? Colpa del turismo". L'ultimo delirio di Raimo

Sembrava quasi strano – conoscendo la bizzarria del personaggio – che non avesse ancora espresso una "sagace" opinione in merito alle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna. E invece Christian Raimo non ha voluto minimanete deludere le aspettative e ha sprigionato tutto la propria indiscutibile "acutezza" in merito agli ingenti danni che le piogge degli ultimi giorni hanno causato in quella regione. Il ragionamento (se così si può definire) dello scrittore pseudo-intellettuale è piuttosto semplice, dal suo punto di vista: i morti, i feriti, gli allagamenti e le distruzioni sono tutti da addebitare a un modello politico-culturale a livello locale che ha portato, come inevitabile conseguenza, la catastrofe alla quale tutti noi stiamo assistendo nelle varie immagini che scorrono tra giornali e televisioni.

I profili social ufficiali di Raimo si sono rinvigoriti in queste ultime ore, strumentalizzando pubblicamente alcune scelte amministrative considerate da lui scellerate. Molto emblematici, sotto questo aspetto, sono soprattutto due post pubblicati dall'ex assessore alla Cultura del III Municipio a Roma con la sinistra, comparsi rispettivamente su Facebook e Twitter. Il primo recita testualmente: " Il governo dell'Emilia-Romagna, ossia una cultura politica che continua a esaltare la motoristica in un mondo in cui dovremmo avere meno auto, che continua a esaltare la turistificazione selvaggia in un mondo in cui soffochiamo di overtourism, che esalta gli allevamenti intensivi in un mondo in cui dovremmo diminuire il consumo di carne, cosa mai potrà andare storto? ".

Un'ironia che provoca nel lettore delle grasse riposate incontenibili, non c'è dubbio. Tuttavia il secondo, se possibile, assume addirittura un significato intrinseco ancora peggiore del precedente per via del "minestrone" tra più argomenti che non c'entrano un bel niente uno con l'altro, come il caro affitti e questa tragedia del maltempo: " Il modello Milano con gli studenti nelle tende, il modello emiliano con gli sfollati sui tetti e nelle palestre, il modello romagnolo con le spiagge mangiate dal mare ".