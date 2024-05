Ha 58 anni e ne dimostra 26. I segreti del fotografo Chuando Tan

Chuando Tan è l'uomo più famoso di Singapore ma anche un vero e proprio fenomeno del web. A renderlo popolare è il suo aspetto: ha 58 anni ma ne dimostra 25. Il "Dorian Gray di Singapore", come lo ha ribattezzato il New York Times nel 2017 - quando parlò per la prima volta di lui - sembra avere trovato il segreto dell'eterna giovinezza e in breve tempo - da fotografo di moda - è diventato un vero e proprio fenomeno virale.

Sulla sua età si è dibattuto a lungo. Nel 2017 la stampa internazionale rivelò che era nato il 3 marzo 1966 ma in alcune interviste rilasciate tra il 2022 e il 2023 a importanti riviste giapponesi si parlò di 52 anni. Anno più anno meno, non si può certo dire che il fotografo sia un classico cinquantenne. Il fisico scolpito ma soprattutto la pelle liscia come quella di un venticinquenne fanno capire che il suo è un caso più unico che raro. E no, il botox e la chirurgia estetica non c'entrano.

Chi è Chuando Tan

Il fisico statuario e i lineamenti perfetti Chuando Tan li ha sempre avuti. Grazie alla sua bellezza negli anni '80 e '90 ha potuto lavorare come modello e ha avuto una breve esperienza come cantante "mandopop". Ben presto la passione per la fotografia ha preso il sopravvento e Chuando è diventato un fotografo di moda molto richiesto. Nel 2004 ha aperto una sua agenzia di modelle - la Ave Management - e ha realizzato alcuni dei servizi più importanti per le riviste di settore in Oriente. Nel 2015 ha aperto un profilo Instagram per condividere i suoi scatti e promuovere la sua agenzia, pubblicando anche qualche contenuto più personale e le sue foto sono diventate virali.

Tan aveva appena compiuto 50 anni, ma gli utenti non gli davano più di 26 anni. "Hai fatto un patto con il diavolo?", si sono chiesti molti utenti che hanno iniziato a seguirlo e nel 2017 la sua popolarità è esplosa. Il Daily Mail e il New York Times hanno dato risalto alla sua storia chiedendosi quali fossero i segreti dell'eterna giovinezza del fotografo di Singapore e in pochi giorni il suo account è arrivato a 1,5 milioni di follower. "Sono stato sopraffatto dall'attenzione e sono rimasto a casa per i primi due giorni", ha rivelato Chuando nel 2021.

I segreti e la dieta di Chuando Tan

Nelle tante interviste rilasciate negli ultimi anni, il fotografo di Singapore non ha mai fatto mistero di seguire con disciplina una routine quotidiana fatta di sana alimentazione, allenamento e meditazione. Scapolo e senza figli, Chuando ogni mattina mangia sei uova (ma solo due tuorli) mentre ai pasti principali predilige fonti proteiche a base di pollo o pesce (preferibilmente in zuppe). Poco riso, niente zuccheri (solo un gelato o un durian ogni tanto e consumato di mattina per smaltirlo) e tre litri di acqua al giorno. Al bando l'alcol, il caffè e persino il tè. La sua settimana prevede da tre a cinque sessioni di allenamento da un'ora e mezzo ciascuna e meditazione.

Il suo approccio alla vita è in stile slowly. "Se riesci a lasciar andare, sei una persona più calma e felice. Si vede sul tuo viso e, di conseguenza, sembri più giovane. Spero di poter ispirare le persone a vivere uno stile di vita sano. E questo mi renderà felice", ha detto nell'intervista rilasciata a The Straits Times a maggio 2023. I suoi "segreti" per l'eterna giovinezza Chuando Tan li ha racchiusi anche in un libro in cinese dal tiolo emblematico "In Life, You Don't Have To Win Every Time". Un libro che in Oriente è diventato un best seller in pochissime settimane.

Se i segni del tempo non sembrano scalfire la sua pelle, i capelli invece svelano la sua vera età. "I capelli bianchi ci sono ma non sono ancora brizzolato per questo li tingo di nero", ha confessato il fotografo, svelando il suo tallone d'Achille.