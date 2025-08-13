Si frattura una vertebra nella sfida dello "stiletto". Cos'è la (rischiosa) Nicki Minaj challenge

Seguire strane challenge sui social network può essere pericoloso soprattutto se si vuole strafare. La storia di una influencer russa, che si è fratturata una vertebra partecipando all'ultima challenge - #nickiminajchallenge - che vede protagonista la popstar Nicki Minaj, ne è la prova. La 32enne, madre di una bambina, ha deciso di partecipare alla sfida "dello stiletto" lanciata dalla cantante americana, ma nel tentativo di superare la popstar, aumentando il livello di difficoltà della prova, è caduta, finendo in ospedale.

Cos'è la Nicki Minaj challenge

Da settimane su TikTok e Instagram impazza la challenge ispirata a Nicki Minaj. La sfida, lanciata da alcuni fan dell'artista americana, trae spunto dal videoclip del brano musicale "High School", che la popstar pubblicò nel 2013. Nel video Minaj è accovacciata con una gamba accavallata sull'altra in una posizione di equilibrio su tacchi a spillo vertiginosi. Proprio quella posizione ha offerto lo spunto ad alcuni suoi supporters per lanciare una sfida social, che consiste nel mantenere l'equilibrio su tacchi altissimi con l'ulteriore difficoltà di rimanere in bilico su superfici instabili e ridotte come oggetti o mobili. In brevissimo tempo la sfida è diventata virale sui social network e ha coinvolto anche Nicki Minaj, che si è divertita a ricreare la stessa posa a distanza di dodici anni. Di per sé la sfida non ha niente di pericoloso, ma le successive varianti arrivate su TikTok e Instagram hanno fatto alzare l'asticella della challenge, rendendola estremamente rischiosa.

Le repliche pericolose e l'influencer finita in ospedale

Influencer più o meno note del mondo dei social hanno riproposto la sfida in chiave acrobatica, posizionandosi su superfici ridotte come muretti, passamano di scale e recinzioni. Ma c'è anche chi ha reso ancora più difficile la challenge mettendosi sopra a piccoli oggetti impilati in cerca dell'equilibro. E' proprio sfidando l'altezza che Mariana Barutkina, influencer russa di 32 anni, si è procurata una frattura a una vertebra lombare.

La donna è salita con i tacchi a spillo su un contenitore di latte in polvere posizionato su una pentola rovesciata e poi sul bancone della cucina per compiere la sua sfida ma, nel perdere l'equilibrio, è caduta all'indietro e nell'impatto con il suolo si è rotta una, finendo in ospedale. La caduta, fortunatamente, non le ha provocatoal midollo ma l'episodio conferma quanto le challenge social possano essere pericolose.