Jorge Lorenzo: "Ho comprato una ruota panoramica a Vieste, ma sono stato truffato"

Jorge Lorenzo, ex campione del mondo di MotoGP, è stato vittima di una truffa. Lo ha raccontato lui stesso al programma di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45, Dentro La Notizia condotto da Gianluigi Nuzzi. In sostanza l’ex campione del mondo ha acquistato una ruota panoramica a Vieste (Puglia) e l’ha affittata ad una società. Però, secondo l’ex pilota, questa società non starebbe rispettando il contratto.

Investimento da 1,4 milioni

" Ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1,4 milioni di euro - le parole dell'ex campione -, ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni. Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimenti, lo ritenevo un amico ", le sue parole.

Mancati pagamenti e denuncia

La società non starebbe rispettando la parola: " Il patto era che, durante questi quattro anni d’affitto della ruota, lui mi doveva dare un canone mensile. Però, mi ha pagato sempre più tardi – ha continuato Jorge Lorenzo –. Gli ultimi soldi che ho ricevuto sono stati a settembre 2024, esattamente un anno fa. E in tutti questi mesi in cui non mi ha pagato il suo debito ammontava a più di 200mila euro. A settembre del 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente sia civilmente ".

"Situazione surreale"