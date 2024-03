"Mi sento più vicino a Meloni che a Conte". Virzì sorprende Formigli

Gelo dentro lo studio di Piazzapulita. Ieri sera Corrado Formigli ha ospitato nel proprio programma di approfondimento di La7 Paolo Virzì, chiamato a promuovere il suo film appena uscito, "Un altro ferragosto", film sequel di "Ferie d'agosto" del 1996. Il regista livornese non ha mai nascosto le proprie simpatie ideologiche e politiche ed è considerato una sorta di riferimento e di "oracolo" per una fetta della sinistra intellettuale. Ecco perché la sua frase pronunciata in diretta televisiva può essere destinata a far discutere a lungo. Del resto è stato proprio lui a mettere in guardia sia il conduttore tv fiorentino sia il pubblico a casa con il suo: " Ti sorprenderò e scandalizzerò ". Ma che cosa ha detto precisamente Virzì?

In un passaggio dell'intervista, lo sceneggiatore e produttore cinematografico toscano ha fatto una digressione sull'attualità politica e in particolare sui temi internazionali. In un periodo storico in cui alcuni capi europei di stato e di governo parlano espressamente addirittura di "escalation" e di "ingresso militare in Ucraina" - come sta dimostrando il Consiglio Ue in corso a Bruxelles - Virzì intende fortemente precisare da che parte sta riguardo a come il nostro Paese dovrebbe gestire il dossier della guerra in Ucraina: " Quello che è evidente è che sui temi geopolitici, sulla politica estera, io mi sento più vicino... ", dichiara creando una certa suspense, " e ti sorprenderò e ti scandalizzerò... Mi sento più vicino a Giorgia Meloni, quando è molto netta sull'Ucraina per esempio, che a Giuseppe Conte... E questa che ti ho appena detto è una cosa scandalosa ". Formigli appare visibilmente deluso: "Potresti dire Calenda, così ti sentiresti nel campo del centrosinistra". Ma invece, " per esagerare ", Virzì conferma il nome del presidente del Consiglio.