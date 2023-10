Solita Littizzetto, solito show anti Meloni: "Usi anche il cuore..."

Come Fabio Fazio, anche Luciana Littizzetto si appresta a debuttare sul Nove con il "nuovo" Che tempo che fa in onda da domenica sera. E, come il conduttore ligure, anche la comica torinese non ha risparmiato attacchi contro il governo. Il solito teatrino, insomma. Nulla di nuovo sotto il sole, o davanti alle telecamere. E, infatti, nel corso della sua intervista a Repubblica per presentare la nuova edizione del programma su Discovery, la Littizzetto ha sfoderato il classico repertorio contro il centrodestra e, in modo particolare, contro Giorgia Meloni. A chi le chiede che cosa consiglierebbe alla premier, lei risponde sicura: " Di usare anche il cuore oltre che la testa e le regole. Non vuol dire essere pappamolla - sottolinea -. Poi non la pensiamo nello stesso modo, gestisce situazioni difficili. E io non sarei capace ".

Gran parte dall'intervista, poi, verte poi sulle proprie battaglie politiche che vanno oltre il concetto di famiglia tradizionale. Luciana Littizzetto racconta l'"urgenza" che ha sentito per raccontare la propria esperienza materna: " A un certo punto nel marasma - famiglia tradizionale, non tradizionale, coppie omosessuali, riconoscimento dei bambini, utero in affitto - ho scritto la mia esperienza. Ho parlato con i miei figli, che oggi hanno una 29 anni e l'altro quasi 26, e ogni volta mi dicevano: 'Aggiungi questo' ". Tutto diventa un calderone, in cui l'immigrazione e i diritti civili vengono inseriti nello stesso discorso: " Mi stanno a cuore i minori migranti nei centri: penso che gli italiani siano molto generosi ". E subito dopo: " La questione legale legata all'affido è complessa, ma bisognerebbe pensarci. Tante famiglie sarebbero disponibili ad accogliere i piccoli ".