Cacciari affonda la Gruber: "Patriarcato? La verità è che..."

Anche Massimo Cacciari interviene sulla questione "patriarcato", argomento parecchio dibattuto in questi ultimi giorni. Il filosofoso ha espresso la sua opinione nel corso della recente puntata di Otto e mezzo, lasciando a dir poco di stucco la conduttrice Lilli Gruber, andata recentemente a scontrarsi con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio su questo tema.

Non è un caso, infatti, che durante la trasmissione si sia ancora parlato di patriarcato, e che la giornalista abbia chiesto un'opinione a Cacciari, forse immaginandosi una risposta diversa. L'ex sindaco di Venezia ha infatti spiazzato la conduttrice, affermando senza mezzi termini che la famiglia patriarcale, dove sono gli uomini a imporsi, non esiste più ai giorni nostri.

" Può piacere o no, ma la civiltà occidentale, dall'invasione dorica, 1500 anni prima di Cristo, si è imposta su una idea di patria potestas. Questo, ovviamente, non c'entra se condividerlo o meno. È la realtà ", ha spiegato il filosofo. " Una cosa che è durata, per poi andare in crisi, fino al nostro Rinascimento. Una 'robetta' di 2000 mila anni. Bisogna rendersi conto di cosa stiamo parlando ".

Lilli Gruber ha fatto quindi notare che è trascorso parecchio tempo da quell'epoca. " Stiamo parlando di una rivoluzione, vera, di quelle culturali, antropologiche, presenti già nei drammi shakespeariani, dove è chiarissima la crisi del modello patriarcale. Come nel Re Lear, o l'Amleto ", ha aggiunto Cacciari. " Col tempo questa crisi si è approfondita, l'epoca storica della famiglia borghese già segna una grave crisi della cultura patriarcale, e via via si approfondisce, determinando una crisi altrettanto culturale e antropologica. Sto parlando del venire sempre meno, e con drammatica rapidità nell'ultimo periodo, del ruolo della famiglia maschile nella famiglia ".