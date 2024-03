Da Pellegrino a Pechino: la cucina italiana di Artusi conquista la Cina

La cucina italiana alla conquista del Celeste Impero. Sembra il titolo di un colossal cinematografico d'altri tempi, si tratta in realtà dell'ultimo grande successo nella promozione della tradizione culinaria del Bel Paese nel mondo.

Lo storico ricettario di Pellegrino Artusi "La Scienza in cucina e l'Arte di mangiare bene", celebre raccolta di ricette e curiosità mangerecce stampato per la prima volta nel 1891 e considerato a tutti gli effetti la Bibbia della gastronomia italica, è stato appena pubblicato in una lingua che mai si sarebbe immaginato l'autore: il cinese mandarino.

La nuova splendida ed interessantissima edizione, curata dal professore Wen Zheng, illustre letterato orientale da sempre innamorato della nostra lingua e cultura e responsabile del dipartimento di Lingua Italiana presso l'Università di Lingue straniere a Pechino, è stata edita da Hunan Art Publishing House con Casa Artusi, grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna, dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino e dell'Aife, l'Associazione Foraggi Italiani.

La pubblicazione cinese è solo l'ultima di svariati idiomi che vanno dal russo all'inglese, dopo oltre un milione di copie vendute in tutto il globo. L'Opera dell'Artusi incarna in tutto e per tutto l'Italianità con la I maiuscola.

Frutto di un certosino lavoro di raccolta di ricette regionali in un'Italia preunitaria ancora divisa in ducati e regni, andò di pari passo con il nostro Risorgimento, facendo l'Italia a tavola mentre Garibaldi e Cavour la facevano sui campi di battaglia e nelle aule della politica.

Gli scritti dell'Artusi, Pellegrino di nome e di fatto, accompagnarono i primi emigranti italiani nelle Americhe, che con quel libro in valigia avevano la sensazione di portarsi dietro un pezzo di casa, contribuendo così a rendere celebri e amati i nostri piatti OltreOceano.

Ora l'Arte di Mangiar Bene è arrivata finalmente in Cina, sterminato paese dell'affascinante e variegatissima storia gastronomica, segnale ulteriore di come le nostre pietanze e i nostri prodotti agroalimentari stiano trovando grande apprezzamento tra i buongustai cinesi, soprattutto in quella nuova classe media che è venuta a crearsi nel paese del Dragone negli ultimi decenni.

Non è più raro infatti vedere frotte di turisti cinesi arrivare in Italia per trascorrere le loro vacanze e affollare i nostro ristoranti tipici per gustarne le specialità, dalle pastasciutte ai formaggi, dai vini all'olio di oliva extravergine.

La cucina mediterranea, la cucina italiana piace universalmente a tutti, in ogni angolo dell'orbe terracqueo, Cina inclusa.

Ora un libro straordinario come quello dell'Artusi contribuirà ancor di più a raccontar delle leccornie d'Italia anche all'ombra della Grande Muraglia.