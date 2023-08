Pizza con l'anguria: la creazione dello chef Capuano scatena l'ira del web

Se qualcuno pensava che peggio del ketchup e dell'ananas sulla pizza non ci potesse essere dovrà ricredersi. L'ultima frontiera della pizza gourmet vede l'impasto arricchirsi di anguria, crema e frutta mista. Una versione dessert proposta dal famoso pizzaiolo Vincenzo Capuano, che però ha avuto l'unico merito di riuscire a scatenare l'ira del web e innescare una feroce polemica social.

Al noto pizzaiolo napoletano è bastato pubblicare un reel nel giorno di Ferragosto, nel quale mostra i passaggi per realizzare la pizza all'anguria, per finire bersagliato dalle critiche. Alcune moderate: " Basta. Ma proprio basta. Vai a prendere like dagli americani. E non è un complimento". Altre più decise: "Secondo me si rasenta il ridicolo e per quanto tu voglia sperimentare…jamme ja! Non farci voltare lo stomaco facci il piacere". E qualcuno ha persino chiesto per sicurezza: "Poi è stata buttata, vero? ".

La provocazione e le critiche

Per molti Capuano, proprietario di una nota pizzeria di Napoli e volto televisivo di "E' sempre mezzogiorno", il programma di Antonella Clerici, ha voluto provocare il suo pubblico, creando la pizza all'anguria (fin troppo spessa) con tanto di crema (non meglio identificata) e frutta mista su una base di pasta lievitata, che potrebbe invitare all'assaggio giusto qualche turista straniero pronto a tutto. Così l'ira del popolo social è esplosa repentina. " Io amo Capuano e le sue Pizze ma c'è un limite a tutto", ha commentato un fan del pizzaiolo, tutt'altro che entusiasta della sua ultima creazione: " L'esposizione mediatica è un'arma, ci vuole tanto a crearsi una reputazione e un secondo a distruggerla. Io temo che se la linea é questa possa solo andargli contro e non a favore. Comunque sia la prendo per una provocazione. Bah. ".

L'accusa: "Così perdiamo credibilità"