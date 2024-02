Premiato il giudice anti-governo: vicina la nomina del Csm a Catania

Dopo che negli ultimi mesi sono emersi pubblicamente suoi post politici su Facebook contro Giorgia Meloni e altri esponenti del centrodestra, il magistrato Sebastiano Mignemi è ormai molto vicino alla nomina a presidente di sezione della Corte di Appello di Catania. Nella giornata di ieri infatti, la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura (quella che si occupa di nomine) ha dato il via libera alla toga con cinque pareri favorevoli e l'unica astensione della consigliere laica, Daniela Bianchini (in quota Fratelli d'Italia). Spetterà ora quindi al plenum del Csm ratificare in maniera definitiva l'assegnazione dell'incarico a Mignemi, finito nell'occhio del ciclone mediatico per alcuni suoi pungenti giudizi contro soprattutto il presidente del Consiglio, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Nello Musumeci.

Il togato presiede al momento la sezione penale (prima Corte di Assise) del Tribunale etneo e, nel mese di ottobre 2023, vennero a galla suoi commenti a dir poco severi esternati sul proprio profilo social che "chiarivano" senza riserve il suo orientamento politico. Uno dei suoi bersagli più frequenti era Musumeci quanto era presidente della Regione Sicilia. In più di un'occasione lo stesso magistrato apostrofava come "fascista" l'attuale ministro della Protezione Civile il presidente della Regione (lo fece nel giugno 2020 e poi il 22 ottobre 2022, in occasione del giuramento dei ministro del governo Meloni).

A proposito poi della visita istituzionale della premier in Etiopia, sulla sua bacheca il 17 aprile 2023 aveva condiviso un post di una pagina satirica, corredato da emoticon sorridenti, nel quale si leggeva: " La Meloni in Etiopia. Ma allora è un vizio! ". Pochi giorni dopo, stesso schema con annesso refuso: " Berlusconi è un precursore della sostituzione etnica dai tempi della nipote di Mubark ". Sullo storico leader di Forza Italia, del resto, rilanciò sempre sul suo profilo Facebook (nel 2017) un commento al vetriolo di Satrapus su alcune dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio. Non mancarono pure le condivisioni di alcuni titoli di giornale come: " 25 aprile a Marzabotto, l'Anpi appoggia la scelta della sindaca di non volere sul palco La Russa e i nostalgici: 'Giustissimo' ". E ancora un pezzo online: " Santanchè sfrecciava in Maserati e i dipendenti erano senza paga ".