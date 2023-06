Quasimodo, Moravia, Piero Angela: al via la maturità 2023 con la prova di Italiano

“Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo, contenuta nella raccolta “La terra impareggiabile”, è la traccia poetica di analisi del testo scelta dal ministero dell’Istruzione e del merito per gli studenti che stamattina sono alle prese con la prova di Italiano della maturità. L’altra traccia della Tipologia A, il testo in prosa da analizzare, è un brano tratto da “Gli indifferenti”, il capolavoro dello scrittore romano Alberto Moravia pubblicato nel 1929. “L'idea di nazione”, con un testo tratto da Federico Chabod, è, invece, una delle Tipologie di tipo B “Analisi e produzione di un testo argomentativo" proposto ai candidati.

Le altre tracce di Tipologia B scelte sono le seguenti: Piero Angela con “Dieci cose che ho imparato”, per l'ambito tecnico-scientifico, e Oriana Fallaci con “Intervista con la storia”, per quello artistico letterario. Infine per la Tipologia C, quella riguardante l’attualità, gli studenti avranno l’opportunità di scegliere tra due elaborati: il primo richiama una lettera aperta inviata nel 2021, durante il periodo della pandemia, dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla maturità. Il secondo elaborato fa riferimento a Marco Belpoliti con “Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp”.

Come è strutturata la prova di Italiano

Gli studenti hanno a disposizione sette tracce formulate dal ministero dell’Istruzione e del merito e ne dovranno scegliere una. Le tipologie della prova di Italiano all’esame di maturità sono tre:

Tipologia A, due tracce di analisi del testo (un testo poetico e uno in prosa).

Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo (una di queste è obbligatoriamente d'ambito storico).

Tipologia C, due tracce di tema d'attualità.

Agli esami di maturità iniziati questa mattina alle ore 8,30 partecipano 536.008 studenti - 521.015 candidati interni e 14.993 esterni - e 14mila commissioni, per un totale di 27.895 classi.

Le altre prove scritte e gli orali

La seconda prova scritta si terrà domani, 22 giugno, mentre la terza, se prevista, si svolgerà martedì 27 giugno, sempre alle 8,30. Gli orali, invece, cominceranno dopo la correzione delle prove scritte, quasi sicuramente a partire da lunedì 26 giugno. Le commissioni esaminatrici valuteranno cinque studenti al giorno. Il colloquio si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare, ovvero la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Nel corso del colloquio lo studente dovrà esporre, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolte negli anni di studi.

Gli auguri dei politici agli studenti

“È un momento importante per 530mila ragazzi e ragazze. È un momento di passaggio, in cui si tirano le somme di un percorso che, per la grande maggioranza dei giovani, è durato tredici anni. Ci si apre ad una vita nuova. È un momento che deve essere vissuto con entusiasmo e serenità. Passate queste prove, vi aspetta l'estate e le vacanze. E poi, vi aspettano nuovi impegni molto stimolanti, grazie ai quali voi costruirete la vostra vita” . Questo è il messaggio di auguri che il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, intervenendo a Non Stop News, su Rtl 102.5, ha voluto inviare agli studenti italiani. "Credo – ha continuato – che questo sia un momento che ricorderete anche a distanza di tanti anni e, come successo per me, ritornerà nella vostra mente con quella piacevole sensazione del bel tempo che è stato” .