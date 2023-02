Ritirati tutti i lotti di tiramisù e mousse vegane: l’allerta del ministero

La vicenda della morte di Anna Bellisario avvenuta dopo il consumo di un cucchiaino di tiramisù vegano contaminato con tracce di latte, ha imposto il ritiro dal mercato di tutti i prodotti commercializzati dalla Glg srl e a marchio "Mascherpa tiramisù": nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ha emesso ben quattro avvisi sui lotti di tiramisù vegano al pistacchio e altri due sulle confezioni di mousse al cocco e cioccolato vegana.

"Rischio presenza allergeni"

Sul proprio sito il ministero ha pubblicato tutte le alert sulle confezioni del tiramisù vegano venduto in barattoli di vetro da 100, 150 e 300 grammi perché sussiste il rischio di " sospetta presenza di allergeni non dichiarati in etichetta ": l'avviso riguarda tutti i lotti e tutte le scadenze, non esistono distinzioni. Tra le avvertenze, come sempre in questi casi, vengono invitati i consumatori a non mangiare il prodotto e riportarlo al punto vendita per il rimborso. Attenzione, però, perché la stessa sorte è toccata anche a tutti i lotti di mousse al cocco e cioccolata vegano per i barattoli da 100 grammi di tutte le scadenze e delle confezioni di mousse cocco e cioccolato con crumble vegana anche in questo caso commercializzato in barattoli di vetro da 100 grammi e per tutte le scadenze.

Cosa sono gli allergeni

Quando il ministero della Salute parla di allergeni intende quelle molecole presenti normalmente nell'ambiente e innocui per la maggior parte della gente ma non per coloro i quali hanno una diversa risposta immunitaria. Si trovano in centinaia di alimenti quali cereali, crostacei, uova, pesce, arachidi e numerosi altri. Nei soggetti predisposti, però, possono portare a gravi problematiche in grado di scatenare importanti reazioni allergiche se a contatto con l'organismo. In questi casi, la procedura corretta prevede che ogni alimento debba contenere gli avvisi necessari per la clientela comunicando l'esatta composizione del cibo in questione.

Il nome del produttore è la Glg srl il cui stabilimento si trova in via Garibaldi 1 ad Assago, in provincia di Milano: è molto probabile che questo maxi richiamo su tutti i lotti e le scadenze abbia attinenza con la tragica vicenda dello shock anafilattico che ha colpito la sfortunata 20enne. Come abbiamo visto sul Giornale.it, servirà comunque l'autopsia per accertare le cause della morte dal momento che Anna Bellisario potrebbe essere rimasta vittima anche della contaminazione di altri prodotti vegani con una base di crema al mascarpone. Sono stati analizzati anche altri prodotti che dovevano essere vegani al 100% ma che anche la maionese in realtà aveva tracce di uovo che la giovane avrebbe potuto ingerire prima del tiramisù.