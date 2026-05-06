Salute, al via 'Dalla parte delle donne': il tour itinerante per la prevenzione ginecologica femminile

“Solo il 50 per cento delle donne si prende cura di sé e fa nell’anno almeno una visita ginecologica: questo progetto vuole tornare a mettere la prevenzione al centro, perché è un atto di libertà”. Ad affermarlo è Maria Giulia Ricci, brand manager CHC di Alfasigma, a margine della conferenza stampa di presentazione del tour “Dalla parte di noi donne”, tenutasi oggi a Milano. Il progetto, al suo terzo anno di attività, conta dieci tappe con un camper medico itinerante da nord a sud della penisola, tra grandi centri e città solitamente escluse dai circuiti della prevenzione. Brand ambassador dell’iniziativa è Daniela Collu, conduttrice radiofonica e televisiva. Nell’area esterna allestita a ogni tappa il pubblico potrà ricevere materiali informativi e campioni gratuiti delle linee Meclon Intima e Meclon Lenex.
“Partiamo dall’Arco della Pace l’8 e il 9 maggio – ha proseguito Ricci – Chiuderemo con Torino a luglio, toccando anche Abano Terme, Firenze, Roma, Napoli, Matera, Bari, Foggia e Palermo. Ogni anno cerchiamo di imparare dall’anno precedente: abbiamo capito che dovevamo rompere alcune barriere e siamo andati noi incontro alle persone. SIGO ci ha dato una mano in maniera importante, rendendosi disponibile con i professionisti ginecologi del settore che si prenderanno in carico la cura delle donne”. È intervenuto alla conferenza anche Vito Trojano, presidente SIGO ricerca e comunicazione. “In ogni tappa ci saranno due giornate di dialogo, comunicazione e informazione – ha detto Trojano – Le donne che nell’ultimo anno non hanno eseguito una visita ginecologica potranno ottenere un appuntamento rapido con uno dei medici coinvolti, per una consulenza clinica nei loro studi.È un nuovo modo di approccio tra case farmaceutiche e società scientifiche: l’informazione corretta può abbattere determinati tabù e andare incontro alle esigenze della nostra popolazione femminile”, ha concluso Trojano.