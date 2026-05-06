Salute, al via 'Dalla parte delle donne': il tour itinerante per la prevenzione ginecologica femminile

“Solo il 50 per cento delle donne si prende cura di sé e fa nell’anno almeno una visita ginecologica: questo progetto vuole tornare a mettere la prevenzione al centro, perché è un atto di libertà”. Ad affermarlo è Maria Giulia Ricci, brand manager CHC di Alfasigma, a margine della conferenza stampa di presentazione del tour “Dalla parte di noi donne”, tenutasi oggi a Milano. Il progetto, al suo terzo anno di attività, conta dieci tappe con un camper medico itinerante da nord a sud della penisola, tra grandi centri e città solitamente escluse dai circuiti della prevenzione. Brand ambassador dell’iniziativa è Daniela Collu, conduttrice radiofonica e televisiva. Nell’area esterna allestita a ogni tappa il pubblico potrà ricevere materiali informativi e campioni gratuiti delle linee Meclon Intima e Meclon Lenex.

“Partiamo dall’Arco della Pace l’8 e il 9 maggio – ha proseguito Ricci – Chiuderemo con Torino a luglio, toccando anche Abano Terme, Firenze, Roma, Napoli, Matera, Bari, Foggia e Palermo. Ogni anno cerchiamo di imparare dall’anno precedente: abbiamo capito che dovevamo rompere alcune barriere e siamo andati noi incontro alle persone. SIGO ci ha dato una mano in maniera importante, rendendosi disponibile con i professionisti ginecologi del settore che si prenderanno in carico la cura delle donne”. È intervenuto alla conferenza anche Vito Trojano, presidente SIGO ricerca e comunicazione. “In ogni tappa ci saranno due giornate di dialogo, comunicazione e informazione – ha detto Trojano – Le donne che nell’ultimo anno non hanno eseguito una visita ginecologica potranno ottenere un appuntamento rapido con uno dei medici coinvolti, per una consulenza clinica nei loro studi.

È un nuovo modo di approccio tra case farmaceutiche e società scientifiche: l’informazione corretta può abbattere determinati tabù e andare incontro alle esigenze della nostra popolazione femminile”, ha concluso Trojano.