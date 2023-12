Gli influencer sponsorizzano il pollo crudo. La follia che può uccidere

Ancora una volta la spasmodica caccia di like sui social ha spinto l'ennesimo influencer a compiere l'ennesima assurdità pur di ottenere il plauso (o presunto tale) dei suoi follower.

Questa volta l'impresa della settimana è stata quella di mangiare nientemeno che del pollo crudo, un tipo di carne pericolosissima se non viene opportunamente cucinata. L'ahimè seguitissimo foodblogger si è recato in un ristorante della Corea del Sud, nella città di Haenam, dove come leccornia locale viene servito quello che è stato definito "sashimi" di pollo, più prosaicamente fettine sottili di volatile appena macellato servite con sesamo, spezie e salsine varie a base di soia e wasabi. Chi vuole può cuocere la carne in piccoli calderoni colmi di acqua o brodo bollente detti "yubiki" oppure arrostirla con un cannello a gas ( aburi) ma sono moltissimi coloro che preferiscono consumarla così, al naturale, senza alcun tipo di cottura.

Come il nostro influencer di turno che però non è rimasto particolarmente entusiasta dall'esperienza, definendo i bocconcini di pollo non cotti decisamente poco saporiti, simili per consistenza al pesce crudo ma non viscidi, con un gusto così tenue che necessariamente bisogna condirli.

Di diverso avviso un'altra foodblogger che la scorsa estate nel corso di un video destinato al pubblico di Tik Tok ed Instagram ha divorato un petto di pollo crudo, a sua detta buonissimo, morbidissimo, una vera delizia e consigliando a tutti di provarlo.

Non solo. Ha aggiunto pure di non lasciarsi influenzare dalle "dicerie" per cui la carne di pollo cruda sarebbe pericolosa, perché sarebbero tutte fesserie. Parole allucinanti , che spingono gli spettatori a tenere comportamenti rischiosissimi, in grado di portare a conseguenze molto gravi, anche letali.

La carne dei volatili cruda è un vero ricettacolo di batteri come quelli della Salmonellosi, dell'Escherichia Coli e molti altri. Microorganismi estremamente dannosi per la salute umana, che in alcuni casi possono pure cagionare la morte.

Solo una cottura adeguata può debellarli completamente, rendendo il pollo e gli altri volatili perfettamente innocui e commestibili.

Cose ben risapute ma periodicamente qualcuno pur di ottenere un pò di popolarità social compie azioni senza senso e pericolose come quelle descritte prima. Pensate che è rischioso persino lavare il pollo crudo nel lavello della cucina perché i batteri potrebbero diffondersi contaminando l'intero ambiente, pensate perciò a quali pericoli si va incontro ingerendone dei bocconi.

Discorso simile vale per le carni suine che devono essere sempre ben cotte o opportunamente trattate come nei salumi. Mi permetto poi di consigliare la massima cautela anche quando si desidera concedersi una tartare di manzo o di cavallo, è d'obbligo accertarne la freschezza e l'origine sicura. Non vale la pena stare male per imitare le stupidaggini che qualcuno compie sui social.