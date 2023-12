"Terapie fino a venerdì". Beppe Grillo resta ricoverato all'ospedale di Cecina

Dimissioni in stand by. Beppe Grillo resta ancora in ospedale. Il comico ligure, secondo quanto apprende l'Adnkronos, proseguirà ancora oggi il proprio ricovero all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dove era arrivato domenica scorsa a seguito di un malore. L'ulteriore e positiva notizia è che gli accertamenti medici avrebbero escluso problemi seri: il fondatore del Movimento Cinque Stelle è sottoposto a una terapia e questo per il momento non gli consente il ritorno a casa.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'artista genovese e garante pentastellato potrebbe rimanere ricoverato almeno fino a venerdì. A far preoccupare era stata la notizia di quel malore accusato nei giorni scorsi, per il quale si erano resi necessari gli opportuni accertamenti presso l'ospedale di Cecina. In un primo momento, viste le buone condizioni del popolare paziente, si era ipotizzato che questi potesse tornare a casa propria in tempi più brevi, già nella giornata di ieri, eventualità però non consentita dalle terapie disposte dai medici.

L'ospedale di Cecina si trova a pochi chilometri da Marina di Bibbona, dove Grillo possiede una villa nella quale trascorre periodi di vacanza e villeggiatura. Di recente, dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, il 75enne comico era tornato in tv con un'attesa e discussa intervista rilasciata a Che tempo che fa. Negli programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, il fondatore del Movimento Cinque Stelle aveva infiammato il dibattito con frecciate alla politica e provocazioni.

A inizio dicembre, sul suo blog, un articolo nel quale parlava in modo polemico di aumento dell'età media. "Tra cento anni, è probabile che la maggioranza delle persone superi gli ottant’anni, conservando posti di potere e resistendo al desiderio di cedere il passo ai più giovani", aveva commentato il comico.